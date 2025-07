Mladší z dcer bývalé vynikající rozehrávačky Romany Hamzové ale řeči o navazování na překvapivý triumf doma neposlouchá. Ona celkově neposlouchá. „Já jsem ta, co vyvádí blbosti!“ říká o sobě před největší akcí dosavadní kariéry.

S čím do turnaje vstupujete?

Soustředíme se na skupinu a nejvíce na nejbližší zápas s Japonskem. Snažíme se jít krok po kroku, každý soupeř bude hodně jiný, takže budeme koukat opravdu jen do na to nejbližšího střetnutí a nebudeme teď přemýšlet nad vyřazovací fází. Ta je hrozně daleko.

Basketbalové MS hráček do 19 let Všechny zápasy v Brně se odehrají ve dvou sousedících halách v areálu na Vodově ulici. Češky začnou v sobotu 12. července proti Japonsku, v neděli mají Argentinu a v úterý Španělsko. Všechny jejich zápasy mají ve velké hale Starez Areny začátek 17:30. Play off začne ve středu 16. července, šampionát vyvrcholí zápasy o konečné umístění od 1. do 16. příčky o čtyři dny později.

Jak vidíte rozložení sil ve skupině?

Je to hrozně těžké předpovídat. Upřímně třeba o Argentině nevím zhola nic. Víme jaký mají styl basketbalu, ale že bychom věděli, kdo tam vlastně hraje, tak to ne. Trenéři se nás navíc snaží od těchto informací držet dál, ať se soustředíme samy na sebe a na první zápas s Japonskem. S ním ale máme jistě šanci. I když hrají běhavý a rychlý basket a hodně střílí, my pomalý basket rozhodně hrát nehodláme, takže by nám naše rychlá hra mohla pomoci. Když jim vnutíme náš styl, líbit se jim to nebude.

Vaše starší sestra Eliška na konci června hrála v Brně zápasy ženského EuroBasketu. Nasála jste atmosféru již tam?

Bohužel mi to nevyšlo. Měli jsme přípravu v plném proudu, jeli jsme na soustředění a já si nestíhala zápasy ani pustit někde na notebooku. Vždycky jsme měli trénink nebo nějakou aktivitu, takže jsem stihla druhou půlku posledního zápasu s Belgií a to je všechno.

Každopádně pro vás musí být motivace se po sestře také ukázat v národním dresu.

Bude to pro mě jistě největší akce. Brala jsem v klubové sezoně atmosféru Euroligy jako takovou přípravku na šampionát. Přestože jsem byla jen v sestavě (Žabin Brno) a nehrála, už jen ten kolotoč kolem byl obrovským zážitkem. Tady jsem ale rozhodně v jiné pozici. Těším se na to.

Co vás s Eliškou spojuje a odlišuje?

Je mezi námi šestiletý rozdíl a každá jsme úplně jiná. Možná je to i věkem, ale ségra je klidnější, rozumnější. Já jsem ta, co vyvádí blbosti! Jsem třetí dítě, takže si to dokážete představit.

Eliška Hamzová a Marie Hamzová se sešly v dresech Žabin Brno.

Jste tedy povahou po tatínkovi Jiřím, šéfovi českého biatlonu?

S tátou jsme stejné povahy. Což když se potká, je to taky někdy těžké. Ale sestra je víc po mamce a bylo pro nás hrozně těžké se ze začátku naučit spolu fungovat. Snad půl roku nám trvalo porovnat se nějak na trénincích. Do prosince nám to skřípalo, ale pak jsme si zvykly.

Co byl problém?

Máme to jinak. Ona je v Žabinách v pozici tahounky, já v pozici nováčka. Snažím se tedy poslouchat rady starších. Trvalo nám všechno sladit, ale zvykly jsme si.

Školí vás?

Ráda. Ale já si taky už občas přijdu pro radu nebo si promluvit. Obzvlášť na trénincích, kdy hrajeme v systému našeho hlavního trenéra obě ve stejné pozici. Když něco nevím, dojdu si pro radu. Upřímně náš vztah je nyní ale míň sesterský a víc kamarádský. Máme to poslední dobou mezi sebou super.

Čekáte před turnajem telefonát?

Doufám hlavně, že dorazí. Ale i teď před chvílí mi zase psala esemesku. Podporuje mě, doufám, že na nás lidi přijdou. Snaží se mě uklidnit, abych nebyla nervózní.

Herně je vaším vzorem?

Hrajeme podobný basketbal. Obě rády najíždíme do koše místo házení trojek, styl máme tedy dost podobný. V určitých věcech tedy ségra je můj vzor a mám se od ní co učit. Beru si z ní příklad.

Další sourozenec je také vrcholový sportovec. Bratr Jiří hraje fotbal za prvoligové FC Slovácko. I s ním se vídáte?

My spolu bydlíme. I když od té doby, co přestoupil z Brna do Slovácka, spolu tolik času netrávíme. Ale stihla jsem se s ním vidět asi po měsíci, nicméně já mám před mistrovstvím a on odjel na soustředění do Slovinska, takže ani nevím, kdy se vrátí, a jestli nás stihne. Určitě ale dorazí, když bude mít čas.

Obránce Jiří Hamza ze Zbrojovky Brno (v červeném) stahuje soupeře z Líšně při vzájemném druholigovém utkání. (2024)

Maminka Romana pamatuje také velké basketbalové akce a teď bude mít během měsíce obě dcery na očích. Jak to bere?

Je nadšená, že nás vidí hrát. Naši žijí kousek za Brnem a netrávíme spolu tolik času, kolik bychom asi chtěli. Jiná možnost ale s našimi programy není. Je pěkné, že rodiče a sourozenci mají možnost se přijít podívat. A turnaj jsme s maminkou moc neřešily. Já odjela, naši byli na dovolené. Pak jsem se doma jen otočila.

Vzpomínala maminka na turnaj v roce 2001, kdy její kolegyně z nastupující generace v Brně mistrovství světa U19 překvapivě ovládly?

Já to upřímně skoro od nikoho neslyšela. Jen od taťky, který to samozřejmě u večeře předhodil. Vím, že se povedl obrovský úspěch. Ale nikdo nás s nikým nesrovnává, nevytváří na nás tlak. Je na nás, co ukážeme.

Mládežnická mistrovství se stala hodně individualistickou akcí. Každý se chce prodat skautům. Máte nějakou osobní ambici?

Já nejsem úplně individualistka. Radši bych umřela pro tým, než abych měla osobní zásluhy. S někým se klidně pobiju, když to pomůže víc než dvacet bodů. Všech dvanáct v týmu bere šampionát týmově.

Akce bude ve „vašem“ Brně. Propagujete své domácké město?

Určitě. Všechny zvu, každému známému jsem říkala, ať napíšou, když budou chtít lístky. Brno je pro mě srdcovka. Oficiálně v něm sice nebydlím, ale žiju tady, hraju za Žabiny Brno, reprezentovaly jsme město hrdě i v Eurolize. Zkrátka není lepšího města na basketbal, než je Brno.

České basketbalistky do 19 let během přípravného zápasu proti Maďarsku, uprostřed trenér Viktor Pruša. Tým se chystá na mistrovství světa v Brně. (červenec 2025)

Soupeřky si po zápasech mohou přijít pro radu, kam zajít?

Určitě, budu umět poradit, hlavně kam zajít na kafe, to je moje!

Po turnaji vás čeká další sezona s Žabinami, kam jste letos nakukovala. Tým se hodně promění. Jak vnímáte pohyby na soupisce?

Je to obnova Žabin, věkový průměr se rapidně změní. V Eurolize jsme platily za nejmladší tým, najednou budeme spíše v horní polovině. Přicházejí úplně jiné typy hráček, než jsme měly. Je mi to trochu líto, protože holky nebyly jen mé spoluhráčky, ale také kamarádky. Ale věřím, že přichází nová éra.

Kouč Viktor Pruša vás vede nejen v klubu, ale máte ho i zde v reprezentaci. Je to výhoda?

My se vidíme fakt každý den, takže víme, co od sebe očekávat. Za ten rok v Žabinách asi dobře ví, co ve mně je.

V reprezentaci máte i spoluhráčky ze Žabin.

Pro nás je to jistě výhoda. Víme, co čekat. Máme navíc stejný styl v Žabinách a v reprezentaci, což nám pochopitelně sedí.