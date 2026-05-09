Potvrzeno, Hamzová a Čechová si zahrají WNBA. Dostaly milionovou smlouvu na rok

V dresu čtyřnásobných šampionek soutěže a loňských vítězek základní části vyběhnou v domácí aréně Target Center, kam v minulém ročníku chodilo až deset tisíc diváků, proti celku Atlanta Dream.
Bude to pro ně velká premiéra, i když už za Minnesotu stihly přípravná utkání.
Čtyřiadvacetiletá rozehrávačka Hamzová nastoupila do všech tří a ve druhém zaujala sedmi asistencemi, i když zároveň natropila pět ztrát. O tři roky mladší pivotka Čechová přicestovala do Minnesoty později kvůli finále české ligy, a tak zasáhla jen do posledního zkušebního duelu, ale hned se blýskla šestnácti body.
Obě se osvědčily natolik, že prošly drsným sítem tréninkového kempu a vešly se na zápasovou soupisku, která čítá dvanáct stálých jmen plus dvě místa pro „development players“, z nichž mohou basketbalistky odehrát maximálně dvanáct utkání v sezoně. A Hamzová i Čechová se dokonce vešly mezi základní dvanáctku.
Stanou se tak prvními tuzemskými basketbalistkami v nejlepší světové soutěži po šestnácti letech, naposledy v ní v roce 2010 figurovala Jana Veselá, která získala s týmem Seattle Storm titul.
Hamzová napodobí svou matku Romanu, která v roce 2000 působila v Orlandu. V zámořské soutěži dosud nastupovalo šest českých basketbalistek. Nejvýraznější stopu v ní zanechaly Kamila Vodičková a Veselá, které slavily titul v Seattlu, Vodičková v roce 2004 a Veselá o šest let později. Ve WNBA si zahrály také Eva Horáková, Michaela Ferančíková a Zuzana Klimešová.
WNBA zažila v posledních dvou sezonách velký boom a nedávno uzavřená kolektivní smlouva přinesla hráčkám výrazně lepší finanční podmínky. Největší hvězdy si mohou přijít až na 1,4 milionu dolarů (29,5 milionu korun) za sezonu, dosud bylo maximem přes 200 000 dolarů (přes čtyři miliony korun).
Hamzová i Čechová mají podle serveru Spotrac roční smlouvu na 270 000 dolarů (5,6 milionu korun). Nejlépe placenou hráčkou Minnesoty je americká rozehrávačka Kayla McBrideová, pětinásobná účastnice Utkání hvězd má dvouletou smlouvu s ročním příjmem 1,2 milionu dolarů (24,8 milionu korun).
Minnesota angažovala před sezonou i spoluhráčku Čechové z USK Praha Emese Hofovou. Nizozemská pivotka podepsala s klubem smlouvu jako takzvaná rozvojová hráčka a může nastoupit maximálně do dvanácti utkání.
Každý z 15 týmů sehraje v základní části 44 zápasů, po kterých bude následovat play off. Minnesota zakončí dlouhodobou fázi 24. září duelem proti Indianě, jejíž dres obléká jedna z hlavních hvězd soutěže Caitlin Clarková.
Závěr základní části WNBA se překrývá s mistrovstvím světa v Berlíně, které se uskuteční od 4. do 13. září. České reprezentantky se na něm představí po dvanácti letech a právě Hamzová s Čechovou měly velký podíl na úspěchu národního týmu v březnovém kvalifikačním turnaji ve Wu-chanu.