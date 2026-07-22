Tatran zřejmě padne dříve, než bude stát moderní hala. Nové Bazaly skluz nemají

Dodal, že jestli vše půjde podle plánu, během dalších dvou let by sportoviště mělo začít růst.
Hrozí však, že stavbaři v souvislosti s rozšířením Místecké ulice budou muset legendární Tatran, v němž hrají nejvyšší soutěž basketbalisté NH Ostrava a ženy z Basketu Ostrava, zbourat dříve než začne nová hala sloužit.
Dohnal připomněl, že na projektu haly, která bude na bývalých pozemcích ČSAD Ostrava v Mariánských Horách v ulici U Stadiónu mezi sídlištěm Fifejdy a obchodním centrem Futurum, odborníci pracují od roku 2021.
„Tehdy to ale nebylo čistě v gesci města, vše vznikalo na úrovni spolku,“ zmínil primátor Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, za nímž stojí mimo jiné představitelé basketbalového klubu NH Ostrava, jehož majitel Tomáš Vrátný prostřednictvím ČSAD Ostrava vlastnil pozemky, na nichž má hala stát.
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„My jsme na jaře 2025 převzali projektovou dokumentaci, kterou jsme dostali k pozemkům, které jsme jako město směnili (se společností ČSAD Ostrava – pozn. red.) a získali do vlastnictví, a ukázalo se, že byla plná různých vad, nedodělků, některé věci tam nedávaly úplně smysl. Tudíž jsme projekt trošičku upravovali.“
Oč šlo?
„O něco jsme halu zvětšovali, zhruba o dva metry na délku, čímž se nám otevřely nové možnosti, hlavně šlo o to, aby vyhověla požadavkům pěti sportů, s nimiž počítáme,“ odpověděl primátor.
Nové sportoviště by mělo sloužit především basketbalu, volejbalu, házené, florbalu a futsalu. Kapacita má být přibližně 3 500 diváků, přičemž sportovci budou mít k dispozici i dvě menší tréninkové plochy.
Původně měla stavba přijít na 800 milionů korun bez DPH, nyní zástupci města předpokládají náklady 1,3 miliardy korun.
„Je to hala, která v České republice chybí, která umožní pořádání všech vrcholových akcí v rámci míčových sportů,“ uvedl Jan Dohnal.
Většinu nákladů má uhradit město. „Máme ale dohodu s Moravskoslezským krajem, že přispěje stem milionem korun, a na vládní úrovni máme přislíbenou státní subvenci tři sta milionů korun,“ vypočetl primátor. „Zatím plníme všechny podmínky tak, abychom obě částky mohli získat, takže věřím, že i financování zajistíme.“
Vzhledem ke zpoždění stavby hrozí, že basketbalisté NH Ostrava budou muset jednu sezonu odehrát v náhradních prostorách, jelikož na halu Tatran je už schválený demoliční výměr v souvislosti se stavbou silnice I/56 – Prodloužená Místecká.
„Ostrava nabízí několik možností, kde by basket mohl tu jednu sezonu odehrát,“ řekl primátor. „Bavíme se o hale Sarezy v Hrušovské ulici, o kampusu Ostravské univerzity a hale na Dubině.“
Dohnal upozornil, že basketbalisté v náhradním sportovišti budou v nájmu stejně jako nyní v Tatranu. „Ten už vlastní město, které ho získalo v rámci směny majetku, takže basketbalisté už nějaké náklady na sportoviště mají,“ podotkl Dohnal.
„Víme, co může nastat, máme informace od pana primátora,“ řekl manažer NH Ostrava Tomáš Ostarek. „Někdy do dubna 2028 by ale měl Tatran stát. Zatím je předčasné se domlouvat na nějaké náhradní hale. V Ostravě moc možností není, ale věřím, že se nám pak případně podaří nějakou halu sehnat.“
Nové Bazaly běží podle plánu
V případě stavby Nových Bazalů, moderního stánku pro fotbalisty Baníku Ostrava, finišují práce na přípravě smlouvy projektové dokumentace.
Tam podle ostravského primátora Dohnala žádná vážná prodleva není.
„Všichni víme, že vítězem architektonické soutěže je skupina L35 Arquitectos ze Španělska,“ připomněl Jan Dohnal. „Nicméně už zhruba půl roku precizujeme smlouvu, protože se jedná o projektovou dokumentaci za stovky milionů korun. Chceme ji mít kvalitně připravenou, abychom při stavbě neměli mezi sebou žádné nejasnosti, žádné spory. Jsme ve fázi, že jak my, tak Španělé se chceme dohodnout.“
Zástupci města podpis smlouvy směřovali k 1. srpnu, k domácímu utkání Baníku se Slavií Praha.
„Obávám se, že to nestihne, ale během tří týdnů, nejpozději měsíce bychom měli smlouvu podepsat a pak by architekti měli začít kreslit,“ uvedl Dohnal. „Ta smlouva je složitá, navíc se překládá do španělštiny a češtiny. De facto všechny podmínky máme odsouhlasené, takže spíše dolaďujeme textovou část. Ale můžu říct, že žádný spor nemáme.“
Že je dokonalá smlouva důležitá, ukázal primátor na stavbě kulturního centra VOX s koncertním sálem, což bude někdejší Dům kultury města Ostravy. „Projektová dokumentace, kterou dělal Stephen Hall (přední americký architekt, jenž je autorem návrhu – pozn. red.), potvrdila, že je v době stavby dobré mít projektovou přípravu co nejpreciznější a samozřejmě i dobře smluvně nadefinovanou,“ uvedl Dohnal.
Dodal, že v případě Nových Bazalů se bavíme o stovkách milionů korun. Jejich předběžná cena se loni na podzim pohybovala kolem 2,5 miliardy korun.