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Grepl: Nechceme slýchat, že se na náš basket nedá dívat. Kabina už ladí

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  15:51
Ústí nad Labem, 26. 1. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Ústí nad Labem, 26. 1. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Armex Děčín. Děčínský trenér Tomáš Grepl. | foto: Petr Bílek, MF DNES

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Vrátili radost do kabiny, vrátit ji chtějí i do hlediště. Basketbalisté Děčína opravili nefunkční týmovou chemii a Tomáš Grepl, trenérský guru Válečníků, před startem NBL hlásí: „Pokusíme se znovu nalákat fanoušky do Armex Sportcentra, abychom neslýchali, že se na ten basket nedá dívat.“

Děčín si po minulé, čtvrtfinálové sezoně nastavil zrcadlo naprosto nekompromisně. Už v jejím finiši propustil dva Američany, kteří do kabiny nezapadli. A nové cizince vybíral o to pečlivěji. „Pro mě nejdůležitější věc je, aby začala fungovat šatna, což bylo splněno. Zbytek bude záležet na nás,“ odfoukl si impulzivní trenér, který je v Maroldovce doma už od března 2019.

Loni se do života kabiny nepodařilo zapojit Američany Davise a Alexandra. „Nejde zobecnit, že cizinci nezapadli, třeba se Šturanovičem bylo všechno naprosto v pořádku,“ ocenil Grepl dlouhána s charakterem srdcaře. „Problém byl s Američany, to se nám povedlo změnit. Všechno zlé je k něčemu dobré. Patřičně jsme na to zareagovali a jménům, která nás přišla posílit, jsme věnovali extra velkou pozornost.“

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Až takovou, že ji Grepl musel popsat s úsměvem: „Když jsem s hráči, trenéry a manažery mluvil o potenciálních posilách, kolikrát si ťukali na hlavu, na co všechno se ptám. Ale doufejme, že všechno bude v pořádku.“

Grepl předpokládá, že novým hegemonem ligy se po spojení s Nymburkem stane Slavia, ale řešit chce hlavně svůj tým. „Budu se starat o své hráče a sebe, aby tým byl v maximální možné míře připravený na úroveň NBL. Abychom hráli lepší basketbal než v předchozí sezoně, protože kolikrát se nám to nedařilo,“ přiznává kouč. „Bylo to kvůli tomu, že to nefungovalo lidsky. Přitom za dobu, co jsem byl v Děčíně, šlo o nejtalentovanější tým. Dokázali jsme vyhrát víc zápasů, než jsme si zasloužili. To říkám naprosto upřímně a tvrdě.“

Právě to ale paradoxně bránilo vedení Válečníků říznout do kádru dřív. „Možná byla škoda, že jsme neprohráli víc zápasů. Udělat řez dřív, a ne až dva zápasy před koncem základní části, třeba by to vypadalo jinak. Ale už je to pryč, chceme být úspěšnější a na minulou sezonu z mnoha důvodů zapomenout.“

Lavička Děčína slaví úspěšnou akci zakončenou trojkou.

Novou americkou letku tvoří pivot Marius Grazulis a křídlo Erik Timko, na perimetr přišel belgický reprezentant Zaccharie Mortant. Hlavní přestupové eso tasili Válečníci v podobě rozehrávače Tomáše Vyorala ze sousedního Ústí nad Labem, který Děčínu v minulosti přispěl ke třem ligovým stříbrům.

„Když to jméno přišlo na přetřes coby kdyby už před koncem sezony, já o tom ani moc nechtěl přemýšlet. Soustředil jsem se na tréninky a zápasy, víc mě nezajímalo,“ líčí trenér. „Když jsme prohráli sedmý zápas čtvrtfinále s Brnem, nám náš ústřední rozehrávač (Slowiak) oznámil, že chce odejít. A v tu chvíli to nabralo jiný směr. S Tomášem všechno probíhá v pořádku a já doufám, že bude i dál.“

Až na Vyorala mužstvo posílili hlavně mladí hráči. „Občas obměna musí přijít, snad se to projeví i na hřišti. Samozřejmě zkušenosti nejde natrénovat, o to víc stoupne význam tréninkového procesu. Uvidíme, na co to bude v sezoně stačit. Ale na podmínky, které máme, jsem s kádrem v tuto chvíli spokojený.“

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Kouč chce z týmu vymáčknout válečnickou mentalitu. „Naším cílem je zlepšovat se a do každé bitvy jít s tím, že zápas nechceme prohrát.“

Podílet se chce také na vybrušování děčínského drahokamu – supertalentu Markovi Houškovi. „To šílenství, které kolem něj vzniká, se mě netýká. Snažím se k tomu přistupovat maximálně pragmaticky. Přeju mu všechno, aby mu vydrželo zdraví, to je celé. Od toho se všechno odvíjí. A na sebe beru odpovědnost za to, aby dostal maximální možný servis a mohl dál růst,“ přeje si kouč.

Sedmnáctiletému rozehrávači dá v nadcházející NBL větší prostor, dostanou ho ale i další mladí Válečníci. „Naše cíle jsou jasně dané, ať jde o výsledky, nebo zabudovávání mladších hráčů do áčka. A budeme doufat, že se nám společnými silami podaří hrát na daleko vyšší úrovni než loni.“

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