Jak zastavit velké šampiony? Ohrozit Golden State může únava těla či mysli

Uznávaný server The Athletic zvolil poslední variantu a dotázal se rovné stovky basketbalistů ze zámořské ligy – jedinou podmínkou bylo, že nesměli hlasovat pro vlastní tým.

Výsledek je zdrcující: 79,5 procenta z nich věří, že Golden State Warriors dotáhnou titulový hattrick.

„Nezáleží na tom, s kým hrajete. Všichni jsou dobří. Všichni vás otestují,“ opáčil jejich kouč Steve Kerr a hvězdný Kevin Durant doplnil: „Jsme připravení! A uvidíme, kam nás cesta dovede.“

Všichni jsou dobří, Warriors nejlepší, přesně takhle to platilo v předchozích dvou play off. Aby někdo vládl NBA tři roky po sobě, to se povedlo naposledy Los Angeles s Kobem Bryantem a Shaquillem O’Neallem v letech 2000 až 2002 a před nimi Chicago Bulls s Michaelem Jordanem (1996–98).

17 let nezažila NBA titulový hattrick. Naposledy to zvládli Los Angeles Lakers v letech 2000 až 2002.

Ikonické kluby s ikonickými hráči. Přesně do takové společnosti míří současná Kerrova družina. „Pamatuju si, jak jsem každý večer koukal na Michaela a říkal si, jak výjimečné věci se dějí,“ vzpomíná Kerr, letitý Jordanův spoluhráč. Jeho mužstvo je však pestřejší: „My máme přinejmenším tři hráče, kteří jsou schopni magických zápasů.“

Durant s rukama pavouka a vražedným střeleckým instinktem. Asi nejlepší trojkař dějin Stephen Curry a jen o něco méně nadaný Klay Thompson = svatá trojice z Oaklandu. Pod košem má řádit uzdravený obr DeMarcus Cousins a základní sestavu doplňuje olympijský šampion Draymond Green.

Zastavit se mohou patrně jen oni sami. A to únavou – materiálu či myslí. Curry si v posledním duelu základní části lehce poranil nohu, ale měl by být v pořádku. Snad ještě podstatnější bude, aby tým nasákl mentalitou, kterou tento mimořádný basketbalista razí: „Označovat se za obhájce, to podle mě není dobrý úhel pohledu. Zní to, jako byste něco bránili. Vy místo toho musíte chtít útočit, jít si za trofejí.“

Curry a spol. ovládli Západní konferenci, přesto to od nich byla docela divočina – s vrcholy i s pády. V základní části třeba Golden State prohrálo osmkrát o 20 či více bodů; žádný vítěz NBA přitom podle statistik Elias Sports Bureau nezaznamenal v historii více než šest takových porážek. Sezonu zakončili s průměrným rozdílem ve skóre +6,6, což je za pět sezon pod Kerrem jasně nejméně.

Uspokojili se? Dochází jim dech? Nebo jen šetří síly na důležitější chvíle? „Všichni si ceníme toho, co jsme dokázali. Ale pořád je toho před námi hodně,“ věří Curry, že pravdivá je třetí možnost.

V zámoří se počítá s tím, že Durant v létě jako volný hráč odejde, čímž parta supermanů oslabí. Symbolické je, že klub také čeká stěhování z Oaklandu do San Franciska, kde už se jim staví luxusní aréna.

Ojedinělý projekt, jemuž spousta lidí nefandí, neboť jim skupování hvězd připadá jako příliš jednoduchá cesta k titulům, tedy vstupuje do cílové rovinky. První kolo proti Los Angeles Clippers má posloužit jako zahřívání svalů.

Clippers přisoudili hráči NBA ve zmíněném dotazníku jednoprocentní šanci na titul, nejvíc by měli šampiony potrápit vítězové základní části Milwaukee Bucks – těm věřilo „horentních“ 6,8 procenta respondentů.

Hon odstartuje v noci na neděli.