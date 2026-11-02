Právě do takových odstínů se poslední dva roky převléká aréna Chase Center a přeměňuje se na Ballhallu.
Jednoduchá a zároveň líbivá slovní hříčka odkazující na severskou mytologii napovídá, proč Valkyries, novopečené šampiony WNBA, dokráčely k úspěchu.
Promyšlenost dobře šlapající organizaci vystihuje.
Od sportovního úseku až po marketingovou sekci, která si prosadila neokoukanou fialovou.
Pan zakladatel Joe Lacob, americký byznysmen a také vlastník Golden State Warriors, jen pyšně sledoval, kam šplhá jeho „oblíbený startup“.
Aktuálně se k němu váže několik NEJ:
- Nejhodnotnější ženský sportovní klub světa, podle odhadu CNBC je aktuální cenovka rekordní – až miliarda dolarů.
- První ženský klub s ročními tržbami ve výši 100 milionů dolarů.
- V hlavních amerických sportovních soutěžích (NBA, WNBA, NHL, MLB, NFL) navíc žádný z týmů, který ligy za jejich fungování rozšiřoval (tzv. expansion team), neusedl na trůn rychleji.
Valkyries stačily dva ročníky.
A hrdý Lacob, který před vstupem do WNBA vyhlásil, že chce titul do pěti let, zářil: „Neuvěřitelné! K triumfu nás dovedla série dobrých rozhodnutí. Sám ale zasloužím pochválit jen za to, komu jsem dal důvěru.“
Namysli měl trojici žen, které vybudovaly úspěšný tým. Prezidentka Jess Smithová, generální manažerka Ohemaa Nyaninová a trenérka Natalie Nakaseová.
„Všechny odvedly vynikající práci, zaslouží si to,“ smekl Lacob.
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O vše postaráno, zabaleno v trendy fialové. Za oponou nejdražšího ženského klubu
Právě ony měly od začátku jasnou představu o cestě, po níž chtějí ambiciózní celek vést.
Žádní Warriors v sukních, raději unikátní Valkyries.
Základem měl být soudržný tým, který bude ochotně dodržovat taktiku náročné koučky. Silné charaktery, jež neotráví ani start přípravy zaměřený čistě na defenzivní práci. Spojení zdánlivých outsiderek, pro mnohé věčných náhradnic, které se však bez váhání obětují jedna pro druhou a naplno ukážou svůj potenciál. A ega, prosím, stranou!
„Stačí vám jen najít správné lidi. To je vše,“ slyšeli novináři také od třicetileté Gabby Williamsové, hrdinky sedmého finálového klání (30 bodů), která na svou chvíli slávy trpělivě vyčkávala. „Poslouchaly jsme, že nemáme v týmu hvězdu. Že nejsme dost dobré. Jo, jasně!“
„Ale nikdy si nemůžete být jistí, že vše opravdu klapne,“ namítala generální manažerka Nyaninová. Dobře věděla, že o zcela bezchybné práci se hovořit nedá.
Nicméně všichni uvnitř organizace museli věřit, že je splnění Lacobova přání přece jen možné.
„Joe nastavil, co pro nás bude znamenat standard. On chtěl titul do pěti let. Já ještě dřív,“ smála se po finále Nakaseová, která znovu přidala vítr do plachet všem zastáncům pravidla: Útok vyhrává zápasy, obrana tituly.
Jak si Valkyries počínají v defenzivě, rozebírali experti v televizních studiích, herní vzorce přibližovali basketbalovým nadšencům i mnozí na sociálních sítích – třeba Jeremy Lin, někdejší šampion NBA s Toronto Raptors.
Fanoušci navlečení v odstínech fialové sledovali fungující partu, která až do posledních sekund finále splácela důvěru.
Veronica Burtonová, Kaila Charlesová či Kayla Thorntonová už několikrát poznaly, že místo v WNBA nemají jisté a znovu vyčkávaly na šanci. Dostaly ji v San Francisku třeba společně s italskou reprezentantkou Cecilií Zandalasiniovou či pro fanoušky USK Praha známou rozehrávačkou Kaitlyn Chenovou.
Tiffany Hayesová, sedmatřicetiletá veteránka, až do sobotního večera vévodila žebříčku basketbalistek s největším počtem utkání v WNBA bez získaného titulu. O čtyři roky mladší Kiah Stokesová se zase ukázala jako stále účinná zbraň proti Angel Reeseové, hvězdě Atlanta Dream.
Už zmiňovaná Williamsová si nesla pověst často zraněné hráčky a nyní i dvě nedávné bolestivé porážky z finále velkých mezinárodních akcí – její Francie padla na olympijských hrách v Paříži i při berlínském mistrovství světa se silnými Američankami a brala stříbro.
Drobným dílem přispěly i další Evropanky – litevská naděje Juste Jocyteová, francouzská pivotka Aminata Gueyeová, která po reprezentační pauze posílí USK Praha, či její krajanka Janelle Salaünová.
„Tohle vítězství je pro všechny, kteří byli v životě podceňováni a nepochopeni,“ hlásila trenérka Nakaseová. „Tady máte důkaz: Když toho dáte celé své srdce a duši, můžete být šampiony!“
A taky posunout hranice možného nejen v prostředí ženského sportu.