O vše postaráno, zabaleno v trendy fialové. Za oponou nejdražšího ženského klubu

Temi Fágbénléová a Kaitlyn Chenová z Golden State Valkyries slaví během utkání WNBA proti Seattle Storm. | foto: Matthew Huang/Icon SportswireProfimedia.cz

Daniel Czolko
  12:00
Na takovou otázku by ještě před rokem vůbec nepomyslely. Povězte, jaké dojmy máte z působení v nejhodnotnějším ženském sportovním klubu světa? Kaitlyn Chenová a Janelle Salaünová, v aktuální sezoně i basketbalistky USK Praha, se mohou s klidem pustit do vyprávění. A taky vychvalování.

Vždyť u Golden State Valkyries, letošních novicek ve stále populárnější WNBA, ochutnaly, jak vypadá život v organizaci, která má podle výpočtů specializovaného webu Sportico hodnotu půl miliardy dolarů.

Což je nejvíce ve světě ženského sportu.

„Měly jsme všechno, co jsme potřebovaly, ať už se bavíme o regeneraci, vybavení, cestování. Vždy jsme byly v těch nejlepších podmínkách,“ líčí pro iDNES.cz francouzská reprezentantka Salaünová, která se po sezoně našla mezi pěticí nejlepších nových hráček v soutěži.

Mám pocit, že jsme přitáhly skupinu fanoušků ženských sportů. Ani nemusí jít konkrétně o ženský basketbal, zkrátka bych je popsala jako ty, kteří chtějí vidět ženy uspět ve sportu.

Kaitlyn Chenová

Kult Vardy a jeho sladký život. Jak anglický raubíř probudil italské město houslí

Jamie Vardy v dresu italského U.S. Cremonese.

Ve městě zasvěceném houslařské tradici rozehrál na sklonku kariéry možná poslední symfonii. V osmatřiceti letech. V prostředí, které mu až dosud bylo naprosto cizí. V lize, o níž se tvrdí, že je pro...

27. prosince 2025  8:30

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

27. prosince 2025  7:25

