Vždyť u Golden State Valkyries, letošních novicek ve stále populárnější WNBA, ochutnaly, jak vypadá život v organizaci, která má podle výpočtů specializovaného webu Sportico hodnotu půl miliardy dolarů.
Což je nejvíce ve světě ženského sportu.
„Měly jsme všechno, co jsme potřebovaly, ať už se bavíme o regeneraci, vybavení, cestování. Vždy jsme byly v těch nejlepších podmínkách,“ líčí pro iDNES.cz francouzská reprezentantka Salaünová, která se po sezoně našla mezi pěticí nejlepších nových hráček v soutěži.
Mám pocit, že jsme přitáhly skupinu fanoušků ženských sportů. Ani nemusí jít konkrétně o ženský basketbal, zkrátka bych je popsala jako ty, kteří chtějí vidět ženy uspět ve sportu.