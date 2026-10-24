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Golden State zastavilo Reeseovou a veze si výhru z Atlanty, zářila Williamsová

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  22:46
Rhyne Howardová z Atlanty se snaží zakončit přes Kiah Stokesovou z Golden State.

Rhyne Howardová z Atlanty se snaží zakončit přes Kiah Stokesovou z Golden State. | foto: AP

Basketbalistky Golden State vyrovnaly po čtvrtém zápase finálovou sérii WNBA na...
Gabby Williamsová z Golden State (vpravo) a Isobel Borlaseová z Atlanty
Jordin Canadaová z Atlanty útočí přes Veroniku Burtonovou z Golden State.
Basketbalistky Golden State po povedené akci
5 fotografií
Basketbalistky Golden State Valkyries vyrovnaly po čtvrtém zápase finálovou sérii WNBA na 2:2. Domácí Atlanta Dream udržely na 62 bodech, hvězdu druhého a třetího utkání Angel Reeseovou pak na pouhých osmi bodech a zvítězily 67:62.

K zisku titulu je zapotřebí čtyř výher, o další budou týmy Dream a Valkyries bojovat znovu v pondělí v kalifornském San Francisku.

Reeseová měla v předchozích dvou finálových zápasech průměr 25,5 bodu a 14 doskoků, v sobotu ale minula deset z 12 střel a ke dvěma dvoubodovým košům přidala čtyři šestky. Doskoků, na které je specialistkou, měla devět. Rhyne Howardová s 19 body a osmi doskoky pak na vše nestačila.

Hráčkám Golden State patřila první polovina utkání, do třetí čtvrtiny šly s náskokem 16 bodů a šanci vyrovnat sérii už si vzít nenechaly. Vedla je francouzská reprezentantka Gabby Williamsová se 17 body, Kiah Stokesová přispěla mimo jiné 16 doskoky.

Finále WNBA – 4. zápas

Atlanta Dream – Golden State Valkyries 62:67 (11:16, 26:42, 45:54)
Stav série 2:2.

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