Golden State zastavilo Reeseovou a veze si výhru z Atlanty, zářila Williamsová

K zisku titulu je zapotřebí čtyř výher, o další budou týmy Dream a Valkyries bojovat znovu v pondělí v kalifornském San Francisku.
Reeseová měla v předchozích dvou finálových zápasech průměr 25,5 bodu a 14 doskoků, v sobotu ale minula deset z 12 střel a ke dvěma dvoubodovým košům přidala čtyři šestky. Doskoků, na které je specialistkou, měla devět. Rhyne Howardová s 19 body a osmi doskoky pak na vše nestačila.
Hráčkám Golden State patřila první polovina utkání, do třetí čtvrtiny šly s náskokem 16 bodů a šanci vyrovnat sérii už si vzít nenechaly. Vedla je francouzská reprezentantka Gabby Williamsová se 17 body, Kiah Stokesová přispěla mimo jiné 16 doskoky.
Finále WNBA – 4. zápas
Atlanta Dream – Golden State Valkyries 62:67 (11:16, 26:42, 45:54)