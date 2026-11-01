Valkýry ze San Francisca se titulu dočkaly ve své druhé sezoně v soutěži, loni skončily ve čtvrtfinále. Atlanta naopak ani čtvrtou finálovou účast v úspěch neproměnila. Finále prohrála také v letech 2010, 2011 a 2013.
Hlavní zásluhu na sobotním vítězství měla Gabby Williamsová, která nastřílela 30 bodů. Třicetiletá basketbalistka byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou finále, které se na sedm zápasů ve WNBA hrálo poprvé.
Na lavičce dovedla Golden State k titulu Natalie Nakaseová, která byla po minulé sezoně vyhlášena nejlepší trenérkou soutěže. Jednou z ústředních postav šampionek byla i sedmatřicetiletá Tiffany Hayesová, která v minulosti strávila deset sezon v Atlantě.
Zámořská ženská basketbalová liga WNBA
Finále - 7. zápas
Golden State - Atlanta 68:63