Poslední díl do skládačky. Nymburk získal amerického rozehrávače Gibbse

„Máme poslední dílek do naší skládačky. Jde o rozehrávače se zkušenostmi z Evropy z kvalitních lig jako je belgická a Jadranská liga. Očekáváme, že do naší hry přinese tyto zkušenosti a na rozehrávce bude klidnou silou,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Nymburk půjde do sezony se čtyřmi cizinci. Novými posilami jsou také další Američan Demetre Rivers a Australan Gorjok Gak. Z dosavadních zahraničních akvizic zůstal jen Jerrick Harding, tým opustili další Američané Hayden Dalton, Omar Prewitt, Stephen Zimmerman a Belgičan Retin Obasohan.

Do celku vedeného nově slovinským koučem Aleksanderem Sekuličem, který se po odchodu Izraelce Orena Amiela do Hapoelu Jeruzalém posunul z role asistenta, přišel také František Váňa z Olomoucka. Smlouvy prodloužili Petr Benda, Martin Kříž a Lukáš Palyza. Z českých reprezentantů odešel Petr Šafarčík.

Gibbs absolvoval střední školu v Seton Hallu a v roce 2009 získal zlato na americkém šampionátu do 16 let v Argentině. O dva roky později zamířil na univerzitu v Texasu. Po prvním ročníku se kvůli rodině vrátil do Seton Hallu, kde se stal potkal s českým reprezentantem Patrikem Audou. Na poslední ročník univerzitní kariéry přestoupil do Connecticutu do týmu UConn Huskies, se kterým skončil na závěrečné turnaji NCAA ve druhém kole.

V roce 2016 nebyl draftován do NBA, ale zahrál si Letní ligu v dresu Washingtonu. Když nedostal v nejlepší lize světa příležitost, odešel do Evropy. Nejdříve hrál za maďarský celek Egis Körmend, poté za Nižnij Novgorod, odkud se vrátil do Maďarska do Kaposváru. Potom působil v Řecku v dresu Kolossos na Rhodosu, ve francouzské Nantes, na Slovensku v Interu Bratislava a ve Slovinsku v Koperu Primorska. V Antverpách byl hlavní oporou.

S průměrem 16,5 bodu na zápas byl čtvrtým nejlepším střelcem belgické ligy. V asistencích byl s průměrem 4,5 sedmý.