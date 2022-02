Buffonova kariéra nekončí ani ve 46 letech. Prodloužil smlouvu s Parmou

„Je to krásný den, pro mě i celou mou rodinu. Stalo se to, co jsem si přál. Myslím, že to tak chtělo vedení klubu a vedle fanoušků snad i celé město,“ uvedl Buffon, kterého s klubem pojí silné pouto.

Legendární gólman se vrátil do Parmy, kde začínal před více než 30 lety svou kariéru, po konci minulé sezony z Juventusu Turín. Rodák z Carrary tehdy podepsal v klubu dvouletý kontrakt, který nyní o rok prodloužil.

Čtyřiačtyřicetiletý Buffon odehrál v této sezoně 23 zápasů v Serii B a udržel osm čistých kont. Parma nasbírala v 26 zápasech 32 bodů a patří jí v tabulce 13. místo. Od příček zajišťujících play off ji dělí devět bodů.

Bývalý dlouholetý reprezentant Buffon drží se 657 starty rekord v počtu odehraných utkání v Serii A. Během 19 sezon v Juventusu vyhrál deset ligových titulů a třikrát se dostal do finále Ligy mistrů.