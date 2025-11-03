Rozesmutnil Clintona, nepoznal Garnetta, debutoval proti Jordanovi. Zídkův rok 1995

Jiří Zídek s pohárem pojmenovaném po jeho otci. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Petr Koten
Daniel Czolko
,
  12:00
Tenkrát poprvé. Třetího listopadu 1995 vyběhl Čech do zápasu NBA. A že má Jiří Zídek nač vzpomínat. Chicago Bulls. Michael Jordan. Dennis Rodman. United Center. Jen těžko hledat lepšího vypravěče na téma: Co všechno se může udát v jediném roce sportovní kariéry. Čtyřčíslí 1995 z jeho životopisu září. Titul v NCAA, draft do nejprestižnější basketbalové ligy světa...

„Pro mě je ten rok symbolem cesty. Té, kterou jsem urazil od chvíle, kdy jsem do Ameriky přicházel kompletně bez znalostí tamního prostředí,“ zamyslí se.

„V roce 1991 jsem balil kufr se svými módními výstřelky ze socíku. Když si trošku zapřeháním, měl jsem červené spartakiádní trenky a bílé tílko. Pak přijedete a potkáte hráče z NBA v čele s Magicem Johnsonem, kterého doma máte nad postelí na plakátu a říkáte si: ‚Co se to děje?!’“

Hloubka, do které šli reportéři ve Státech, se nikdy neopakovala. Ptali se na rodinu, pamatovali si, že jsem někde zmínil, jak jsem chodil v listopadu 1989 na demonstrace. Nebo se pídili, jak to bylo s mojí mámou, která pocházela ze Zlína, z buržoazní rodiny a nemohla studovat, hrát basket.

Basket Premium

Jediná Češka v NBA. Tak trochu. Snažím se myslet pokrokově, líčí Boucková

Jenny Boucková coby asistentka trenéra Indiana Pacers v NBA.

Proráží cestu ženám v mužském sportu. A zatraceně úspěšně. Seznamte se, Jenny Boucek. Tedy......

Stále v zápřahu. Hejková o přestavbě USK, zavražděném šéfovi a maďarském Ďáblu

Natália Hejková se po finále ŽBL rozloučila s trenérskou kariérou.

Trenérský důchod je zapeklitá věc. Zvlášť když u svého sportu toužíte zůstat. Tak jako Natália...

Do Ústí nikdy! A do NBA? Chci to tam dotáhnout, sní basketbalový úkaz Houška

Děčín, 21.8. 2025, Jakub Houška, legenda basketbalového Děčína a jeho syn Marek...

Při otázce, co zdědil po tátovi, se Marek Houška rozesměje: „Uši!“ Legenda basketbalového Děčína a...

Fanoušci jsou rozjetí, dáme ještě jednu písničku. Jak se Češi na ME starají o show

Fanoušci na začátku utkání mezi Estonskem a Tureckem na EuroBasketu v Rize.

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Ke kameramanům směřuje rychlý pokyn: „Kiss Cam, teď!“ Zatímco oni ostří na potenciální páry v...

A to je kde? Evans o cestě z finále NBA do Česka i legendárním Currym

Jacob Evans na archivním snímku v dresu Golden State Warriors

Moc často se nestává, aby do české Národní basketbalové ligy zamířil hráč s téměř sedmi desítkami...

