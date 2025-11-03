„Pro mě je ten rok symbolem cesty. Té, kterou jsem urazil od chvíle, kdy jsem do Ameriky přicházel kompletně bez znalostí tamního prostředí,“ zamyslí se.
„V roce 1991 jsem balil kufr se svými módními výstřelky ze socíku. Když si trošku zapřeháním, měl jsem červené spartakiádní trenky a bílé tílko. Pak přijedete a potkáte hráče z NBA v čele s Magicem Johnsonem, kterého doma máte nad postelí na plakátu a říkáte si: ‚Co se to děje?!’“
Hloubka, do které šli reportéři ve Státech, se nikdy neopakovala. Ptali se na rodinu, pamatovali si, že jsem někde zmínil, jak jsem chodil v listopadu 1989 na demonstrace. Nebo se pídili, jak to bylo s mojí mámou, která pocházela ze Zlína, z buržoazní rodiny a nemohla studovat, hrát basket.