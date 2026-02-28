A to nebylo vše.
Emir Preldžič hájil turecké barvy.
Za Gruzii nastupoval Nikoloz Ckitišvili.
V české reprezentaci nechyběl Jan Veselý.
Vytáhlý ostravský rodák v Lublani strávil premiérový ročník v zahraničí, během sezony 2008/09 nasbíral cenné zkušenosti i kontakty a vydal se do věhlasného bělehradského Partizanu.
Zoran Dragič, jeden z řady úspěšných odchovanců, loví z paměti: „S Janem mě bavilo hrát, v té době platil za nejnadanějšího mladého kluka v Česku. Ještě před rokem jsme se potkávali ve španělské lize, vždycky jsme prohodili pár slov a došlo i na Slovan.“
Na dnes už téměř zapomenutou slovinskou továrnu na talenty, jejíž příběh iDNES Premium připomíná u příležitosti zápasů Česka se Slovinskem v kvalifikaci o MS 2027.
Dodnes na Jana Veselého vzpomínáme jako na jednoho z nejtalentovanějších hráčů, který naším klubem prošel.