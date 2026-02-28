Doplatili na své ideály. Příběh zapomenuté továrny na talenty, kterou prošel i Veselý

Jan Veselý v roce 2008 na EuroBasketu U18. | foto: FIBA

Daniel Czolko
  12:00
Od našeho zpravodaje ve Slovinsku - ﻿Takovými čísly by se chlubil snad každý klub, který si zakládá na výchově talentů. Na EuroBasketu 2013 se ve dvanáctičlenném domácím slovinském národním týmu představila sedmička reprezentantů, kteří v mládežnickém věku prošli lublaňským celkem KD Slovan.

A to nebylo vše.

Emir Preldžič ﻿hájil turecké barvy.

Za Gruzii nastupoval Nikoloz Ckitišvili.

V české reprezentaci nechyběl Jan Veselý.

Vytáhlý ostravský rodák v Lublani strávil premiérový ročník v zahraničí, během sezony 2008/09 nasbíral cenné zkušenosti i kontakty a vydal se do věhlasného bělehradského Partizanu.

Zoran Dragič, jeden z řady úspěšných odchovanců, loví z paměti: „S Janem mě bavilo hrát, v té době platil za nejnadanějšího mladého kluka v Česku. Ještě před rokem jsme se potkávali ve španělské lize, vždycky jsme prohodili pár slov a došlo i na Slovan.“

Na dnes už téměř zapomenutou slovinskou továrnu na talenty, jejíž příběh iDNES Premium připomíná u příležitosti zápasů Česka se Slovinskem v kvalifikaci o MS 2027.

Dodnes na Jana Veselého vzpomínáme jako na jednoho z nejtalentovanějších hráčů, který naším klubem prošel.

Gašper Kromarprezident KD Slovan

28. února 2026

