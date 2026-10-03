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Generálky na Ligu mistrů se zdařily. Slavia i Pardubice dál drží neporazitelnost

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  21:23
Pardubický rozehrávač Erik Howlin v utkání proti Ostravě

Pardubický rozehrávač Erik Howlin v utkání proti Ostravě | foto: Aleš Novák

Pardubický Andre Screen útočí v utkání proti Ostravě.
Momentka z extraligového utkání Ostrava - Pardubice
Pardubický Andre Screen útočí v utkání proti Ostravě.
Pardubický pivot Dominik Heinzl v utkání proti Ostravě
5 fotografií
Basketbalisté Slavie a Pardubic vyhráli i páté utkání v novém ročníku domácí soutěže a vyšla jim generálka před vstupem do Ligy mistrů. Pražané, kteří se v létě spojili s mistrovským Nymburkem, zvítězili v Hradci Králové 101:75.

Pardubice porazily Ostravu 110:98 i díky 26 bodům Roberta Bonhama. Ještě o deset bodů více v dresu USK Praha dal Kenneth Doucet, který se při vítězství nad Pískem 105:89 postaral o nejlepší střelecký výkon začínající sezony.

Slavii pomohl k výhře v Hradci 17 body Jaromír Bohačík, další zkušený hráč Martin Kříž dal 15 bodů. Pražané ve středu v Pardubicích přivítají v Lize mistrů Albu Berlín.

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Pardubice nastoupí už o den dříve ke své premiéře v soutěži na palubovce Reggiany. Ostrava s 216 centimetrů vysokým pivotem Andrem Screenem, jenž dal 23 bodů, na východě Čech vzdorovala v prvním poločase, který dokonce o bod vyhrála. Po přestávce už úřadující vicemistři potvrdili roli favorita.

„Na hráčích je vidět, že už mají malinko v hlavách úterý, kdy nás čeká vstup do Champions League v Itálii. Bylo velice těžké se na zápas s Ostravou koncentrovat. Samozřejmě jsem hrozně rád, že jsme ho zvládli vítězně. Máme pět výher, ale náš výkon měl k ideálu daleko. V budoucnu by se nám to mohlo vymstít,“ řekl pardubický trenér Jan Šotnar.

„S 98 body se většinou vyhrává, ale dostali jsme 110... V posledních zápasech nám obrana fungovala, ale tentokrát se ji Pardubicím dařilo otevřít. Bylo to tím stylem, jakým Beksa hrála. My jsme se mu trošku přizpůsobili. Hráli jsme s domácími nahoru dolů, takže šancí bylo víc,“ uvedl ostravský kouč Adam Choleva. „Největší příčinou naší prohry je doskok. V první čtvrtině jsme na doskoku hořeli jako papír, což určilo ráz utkání.“

Momentka z extraligového utkání Ostrava - Pardubice

Písek po úvodních třech vítězstvích prohrál podruhé za sebou. Po porážce s Pardubicemi podlehl na Folimance, kde zazářil Doucet. Americký hráč proměnil pět ze sedmi trojek, Tomáš Kyzlink dal čtyři a nasbíral 16 bodů. K nim připojil deset doskoků.

Bez výhry zůstává nováček z Plzně. Po těsně domácí prohře s USK Praha Lokomotiva i bez zraněného kapitána Michala Svojanovského dlouho živila naději na úspěch v Opavě, ale nakonec podlehla 82:92. Domácí Šimon Puršl proměnil 11 z 12 pokusů za dva body a nasbíral 23 bodů. O dva body méně dal Elijah Tucker. Plzeň táhl autor 23 bodů Troy D’Amico, který trefil šest z osmi trojek. Hosté proměnili 16 střel z dálky, zatímco Opava jen čtyři.

Basketbalová Maxa NBL mužů

5. kolo

Pardubice - Ostrava 110:98 (29:23, 49:50, 79:68)
Nejvíce bodů: Bonham 26, Bryant 16, Moffatt 13 - Screen 23, Michal Svoboda 15, Palyza a Lomax po 14.

USK Praha - Písek 105:89 (21:29, 47:44, 69:67)
Nejvíce bodů: Doucet 36, Christmas 18, Kyzlink 16 - Karlovský 21, Martin Svoboda 16, Šlechta 14.

Hradec Králové - Slavia Praha NBK 75:101 (15:30, 39:53, 52:86)
Nejvíce bodů: Morgan 14, Banks, Ashby a Dvořák po 12 - Bohačík 17, Kříž 15, Harper a McCollum po 13.

Opava - Plzeň 92:82 (24:13, 41:43, 67:65)
Nejvíce bodů: Puršl 23, Tucker 21, Švandrlík a Slavík po 10 - D’Amico 23, Paidar 15, Páleník 11.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.Slavia NBK550499:394100
2.Pardubice550475:391100
3.Ústí nad Labem431368:31075,0
4.Děčín431345:29775,0
5.Ostrava532437:42260,0
6.Písek532450:44360,0
7.USK Praha523406:42140,0
8.Opava523409:44740,0
9.Olomoucko413274:35725,0
10.Hradec Králové514415:47020,0
11.Brno404329:3640,00
12.Plzeň505397:4880,00
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