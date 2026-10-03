Generálky na Ligu mistrů se zdařily. Slavia i Pardubice dál drží neporazitelnost

Pardubice porazily Ostravu 110:98 i díky 26 bodům Roberta Bonhama. Ještě o deset bodů více v dresu USK Praha dal Kenneth Doucet, který se při vítězství nad Pískem 105:89 postaral o nejlepší střelecký výkon začínající sezony.
Slavii pomohl k výhře v Hradci 17 body Jaromír Bohačík, další zkušený hráč Martin Kříž dal 15 bodů. Pražané ve středu v Pardubicích přivítají v Lize mistrů Albu Berlín.
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Pardubice nastoupí už o den dříve ke své premiéře v soutěži na palubovce Reggiany. Ostrava s 216 centimetrů vysokým pivotem Andrem Screenem, jenž dal 23 bodů, na východě Čech vzdorovala v prvním poločase, který dokonce o bod vyhrála. Po přestávce už úřadující vicemistři potvrdili roli favorita.
„Na hráčích je vidět, že už mají malinko v hlavách úterý, kdy nás čeká vstup do Champions League v Itálii. Bylo velice těžké se na zápas s Ostravou koncentrovat. Samozřejmě jsem hrozně rád, že jsme ho zvládli vítězně. Máme pět výher, ale náš výkon měl k ideálu daleko. V budoucnu by se nám to mohlo vymstít,“ řekl pardubický trenér Jan Šotnar.
„S 98 body se většinou vyhrává, ale dostali jsme 110... V posledních zápasech nám obrana fungovala, ale tentokrát se ji Pardubicím dařilo otevřít. Bylo to tím stylem, jakým Beksa hrála. My jsme se mu trošku přizpůsobili. Hráli jsme s domácími nahoru dolů, takže šancí bylo víc,“ uvedl ostravský kouč Adam Choleva. „Největší příčinou naší prohry je doskok. V první čtvrtině jsme na doskoku hořeli jako papír, což určilo ráz utkání.“
Písek po úvodních třech vítězstvích prohrál podruhé za sebou. Po porážce s Pardubicemi podlehl na Folimance, kde zazářil Doucet. Americký hráč proměnil pět ze sedmi trojek, Tomáš Kyzlink dal čtyři a nasbíral 16 bodů. K nim připojil deset doskoků.
Bez výhry zůstává nováček z Plzně. Po těsně domácí prohře s USK Praha Lokomotiva i bez zraněného kapitána Michala Svojanovského dlouho živila naději na úspěch v Opavě, ale nakonec podlehla 82:92. Domácí Šimon Puršl proměnil 11 z 12 pokusů za dva body a nasbíral 23 bodů. O dva body méně dal Elijah Tucker. Plzeň táhl autor 23 bodů Troy D’Amico, který trefil šest z osmi trojek. Hosté proměnili 16 střel z dálky, zatímco Opava jen čtyři.
Basketbalová Maxa NBL mužů
5. kolo
Pardubice - Ostrava 110:98 (29:23, 49:50, 79:68)
USK Praha - Písek 105:89 (21:29, 47:44, 69:67)
Hradec Králové - Slavia Praha NBK 75:101 (15:30, 39:53, 52:86)
Opava - Plzeň 92:82 (24:13, 41:43, 67:65)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Slavia NBK
|5
|5
|0
|499:394
|100
|2.
|Pardubice
|5
|5
|0
|475:391
|100
|3.
|Ústí nad Labem
|4
|3
|1
|368:310
|75,0
|4.
|Děčín
|4
|3
|1
|345:297
|75,0
|5.
|Ostrava
|5
|3
|2
|437:422
|60,0
|6.
|Písek
|5
|3
|2
|450:443
|60,0
|7.
|USK Praha
|5
|2
|3
|406:421
|40,0
|8.
|Opava
|5
|2
|3
|409:447
|40,0
|9.
|Olomoucko
|4
|1
|3
|274:357
|25,0
|10.
|Hradec Králové
|5
|1
|4
|415:470
|20,0
|11.
|Brno
|4
|0
|4
|329:364
|0,00
|12.
|Plzeň
|5
|0
|5
|397:488
|0,00