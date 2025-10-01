Právě o ni se Hradečtí pokusí ve středu v domácím duelu s Opavou (začátek v 19 hodin). Poté co v pátek jako nováček soutěže vyhráli na palubovce Olomoucka, držitele bronzových medailí z loňského ročníku NBL.
„Pro tým je to výborné vítězství. Jsme nováčkem, lepší vstup jsme si nemohli přát,“ komentoval výhru David Škranc, jedna z největších letních posil hradeckého týmu. Ten si přivezl vítězství 70:65 jako nejlepší pozvánku svým fanouškům na další duel.
Národní basketbalová liga totiž nabírá rychlé tempo a po úvodním kole ze závěru minulého týdne má už na programu druhé. V něm Hradečtí zažijí domácí premiéru, k níž přijede Opava, předloňský šampion, který se už delší čas drží mezi elitou.
Pro Hradec je to další výzva ukázat, že se na návrat mezi elitu dobře připravil. „Opava dlouhodobě patří mezi nejtěžší soupeře a favorit je tedy jasný. My ale chceme podat maximální týmový výkon a ukázat, že umíme hrát dobrý basketbal. Už v minulé sezoně jsme si něco vybudovali a teď to chceme udržet,“ uvedl Pedja Stamenković, kouč hradeckého týmu, jenž jej v minulé sezoně úspěšně protáhl jak 1. ligou, tak následnou postupovou baráží.
Hradec se mezi českou elitu vrátil před šesti lety, po pauze trvající čtvrtstoletí. V NBL strávil čtyři sezony, v nich se dvakrát zachránil a jednou si zahrál play off. Čtvrtá už ale byla sestupová.
Právě tu první losem nyní Hradečtí kopírují. Také v sezoně 2019/2020 hráli nejprve s Olomouckem a poté s Opavou. V obou případech ale na hřištích soupeřů, v obou případech vysoko prohráli.
Současnou výhrou na palubovce Olomoucka však mají za sebou první změnu, nyní se pokusí o druhou. „Proti Opavě chci navázat na naše vítězství z Olomouce, znovu vyhrát a dál růst společně s týmem,“ uvedl pivot Kameron Chatman. Další z posil týmu má na co navazovat, v prvním zápase byl Američan jeho nejlepším střelcem.