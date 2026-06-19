Posila na rozehru. K basketbalistkám USK se vrací reprezentantka Andělová

Andělová působila v USK také v letech 2023 až 2025. Vloni se podílela mimo jiné na triumfu Pražanek v Eurolize. Nyní se stala třetí letní posilou týmu trenéra Martina Bašty. Před ní klub oznámil příchod Němky Friedy Bühnerové a Kanaďanky Cassandre Prosperové.
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Basketbalistky USK Praha hlásí posilu z WNBA, k týmu se připojí kanadské křídlo
USK Praha prochází po zisku jubilejního 20. titulu v samostatné historii řadou změn. Do kádru se už nevrátí Valériane Ayayiová, Brionna Jonesová, Emese Hofová, Janelle Salaünová, Bridget Carletonová nebo jiná česká reprezentantka Emma Čechová. Na prodloužení smlouvy se ale dohodla španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová.