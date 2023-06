Andělová: Porážka bolí, ale budeme se muset probudit a bojovat o olympiádu

Co se stalo při poslední akci soupeřek, kterou košem za dva body zakončila Debóra Dubeiová?

Bránila jsem svou hráčku, až jsem nakonec viděla, že Dubeiová je úplně sama. Snažily jsme se jí do střely ještě sáhnout, ale asi jsme u ní byly pozdě.

I když jste ve třetí části prohrávaly o 17 bodů a na začátku čtvrté o devět, pořád jste věřily ve zvrat?

Určitě. Třetí čtvrtina nám úplně nevyšla, možná jsme si myslely, že budou hrát stejně jako v prvním poločase a bude to pořád vyrovnané, ale ony zapnuly trošku jiné obrátky a utekly nám.

Co jste pak změnily?

Do konce zbývalo ještě deset minut a za takovou dobu můžete dát spoustu košů a zápas obrátit. Ale myslím, že dostat se ve čtvrtfinále z minus 17 na vyrovnaný zápas a dokonce vést o bod, je neskutečné.

Je pro vás tedy pozitivním zjištěním, že tým bojuje za každého stavu?

Ano, chtěla bych říct, že všechny hrajeme hlavně srdcem. Záleží na morálu a bojovnosti, máme tady hodně mladých hráček, které do zápasů chodí bezhlavě a přináší energii. Z toho těžíme celý šampionát.

Nedařila se vám střelba z dálky, může hrát roli i nové prostředí, protože skupinu i předkolo jste absolvovaly v Tel Avivu?

Je to možné, moc jsme si tady nezastřílely, ve středu jsme v hlavní hale měly jen jeden trénink. Koše jsou tady určitě tvrdší než v Tel Avivu, ale to by nás určitě nemělo omlouvat. Otevřené střely bychom měly dávat v jakékoliv hale.

Mistrovství pro vás ještě nekončí, pokud vyhrajete sobotní duel, zajistíte si účast v kvalifikaci o olympijské hry v Paříži. Je to velká motivace?

Určitě bude těžké se z takhle bolavé porážky oklepat, není vůbec dobrá pro mentální stránku. Určitě nás srazí hodně dolů, ale ráno se budeme muset probudit a bojovat ještě o kvalifikaci na olympiádu.