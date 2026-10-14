Dumá, vnímá, přesně pálí. V Praze si splní sen. Jaká je Bühnerová, nová opora USK?

Před dvěma roky si s německým národním týmem zahrála na olympijských hrách v Paříži, letos ji nadchly zámořská štace u Portland Fire v WNBA i berlínské mistrovství světa.
A poslední týdny tráví důrazná křídelnice se skvělou střelou obdivováním českého hlavního města.
„Praha je parádní,“ rozzáří se Bühnerové oči při rozhovoru pro iDNES.cz. „Cítím se tady skvěle, hodně komfortně. Klub se o nás dobře stará, poznáte, že má tradici.“
Trenér Martin Bašta o ní říká: „Je energická, vnímavá, na hřišti vůbec nic nevypustí. Skvělý člověk, úžasně zapadla do kabiny.“
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Možná ještě před lety, když za domem pilovala střelbu a další basketbalové návyky s tátou Andreasem i o rok mladším bratrem Karlem, nyní křídelníkem druholigového německého celku RheinStars Köln, na euroligové angažmá ani nepomyslela.
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Hloubavá nátura, pravidelná tvorba seznamů s kolonkami „pro“ a „proti“ či poctivý přístup k zápasům i tréninkům ji nasměřovaly z Osnabrücku přes Madrid a Portland až do Prahy.
Do nablýskaného zámořského prostředí poprvé nakoukla v osmnácti letech. Štaci, kterou rozjela na University of Florida v roce 2022, však po čtyřech měsících ukončila.
Byť dodnes vyzdvihuje nabrané zkušenosti, tamní zázemí i přístup, s jakým se setkala, cítila, že univerzitní cesta není pro ni.
Raději pokračovala v Osnabrücku, který ji pro světový basketbal vychoval. V létě 2024 zamířila do madridského klubu CB Estudiantes, kde pro změnu poznávala: Musím být rychlejší – pohybově i ve svých rozhodnutích.
„Znám se, a když se mi zdá, že nejsem na správné cestě, beru takové pocity vážně,“ přesvědčuje. „Proto jsem se z Floridy vrátila zpátky do Německa a zkusila jiný postup, díky kterému pak přišla olympijská nominace, další akce s ženskou reprezentací, WNBA a teď euroligová šance.“
Z jednání s USK odcházela spokojená a přesvědčení, že si vybrala správně, posilovaly také reference dalších hráček.
Vždyť v Portlandu, kde ji z rozvojového kontraktu brzy převedli pod standardní smlouvu, se potkala se slovinskou rozehrávačkou Tejou Oblakovou či kanadskou střelkyní Bridget Carletonovou, někdejšími oporami pražského celku.
„O klubu mluvily v superlativech,“ mrkne Bühnerová. „Bridget mi ještě dluží seznam míst, která musím navštívit!“
Bridget Carletonová a Frieda Bühnerová v barvách Portland Fire.
A třeba i s rodinou, jež z Dolního Saska snadno dorazí autem. „Už se za mnou jednou přijeli podívat. Euroligu teď nestihnou, protože je během pracovního týdne, ale určitě ještě dorazí,“ usmívá se hrdá německá reprezentantka, která je po letošních basketbalových zážitcích namlsaná.
Obrovskou show při každém utkání zažívala v zámořské WNBA, zvykala si na extrovertnější prostředí, neustále dunící hudbu i intenzivnější mediální zájem.
Před vyprodanými tribunami berlínské Uber Areny zase s krajankami bojovala o medaili ze zářijového světového šampionátu. Na turnaji zářila průměrem 11,7 bodu na zápas, byla druhou nejlepší střelkyní týmu, který zaskočil i evropské mistryně z Belgie.
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Čtvrté místo pro ni sice bylo hořké, za mistrovstvím se však ohlíží pozitivně: „Pamatuju si totiž, kde jsem hrávala s Osnabrückem. Malé haly, méně diváků. Teď nás hnala vyprodaná berlínská arena... Páni, ještě teď mi naskakuje husí kůže!“
„Věděla jsem, že taková příležitost se může naskytnout jen jednou v životě. Prohra v zápase o bronz je frustrující, na druhou stranu jsem po šampionátu dostala spoustu hezkých ohlasů.“
Proto věří, že úspěchy mužů i žen z posledních let v Německu ještě více zviditelní basketbal. „Ale fotbalovou zemí stejně zůstaneme,“ zavtipkuje.
Teď chce pomoct k povedené sezoně pražskému USK.
V české soutěži je zatím s průměrem 16,3 bodu třetí nejlepší střelkyní, v doskocích (9,7 na utkání) drží druhé místo.
„A souhlasím s trenérem (Baštou), v Eurolize chceme do Final Six! V předminulé sezoně se slavil titul, USK má přece vždycky ambice,“ poví nadšeně před střetnutím s francouzským týmem Tango Bourges.
V pražské hale Královka se začíná ve středu od 19.00.