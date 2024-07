Mistr světa Wagner dostane v Orlandu smlouvu na 224 milionů dolarů

Basketbalový mistr světa Franz Wagner se v NBA dohodl s Orlandem na prodloužení smlouvy o pět let, během nichž bude mít jistý příjem 224 milionů dolarů. Dvaadvacetiletý německý křídelní hráč si podle ESPN může přijít až na 269 milionů, pokud by si vybojoval nominaci do výběru nejlepších hráčů ligy, tedy do některé ze tří pětičlenných sestav takzvaného All-NBA Teamu.