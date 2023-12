Nymburk už není taková zeď. Na medaili si můžeme sáhnout, věří ústecký Váňa

„V Nymburku to všichni brali špatně, takovou sezonu bych nechtěl znovu zažít. Ale jinak si celá republika naopak oddechla. Všichni najednou cítí, že už tam není taková zeď, že Nymburk nejde porazit,“ říká 25letý hráč, jehož si Ústí vyhlédlo jako náhradu za Spencera Svejcara.

Američan Slunetu opustil po šesti letech a zamířil opačným směrem, aby pomohl restartovat zlatou éru Nymburka. „Já hledal nějaké místo a v Ústí chtěli ideálně Čecha, odešel střelec, přišel střelec. Trošku výměna to je, ale Spencerův level je samozřejmě výš,“ uvědomuje si Váňa.

V Ústí zatím odehrál 13 zápasů, průměrně stráví na palubovce 18 minut a dává 6,3 bodu. „Moje vytížení jde postupně nahoru, cítím se tady basketbalově mnohem líp. Užívám si každý zápas, jsou tu skvělí fanoušci, baví mě to,“ je rád za změnu dresu.

V Nymburku strávil dvě sezony, výrazněji se ale neprosadil. „První rok je tam takový zahřívací, párkrát jsem vyběhl i do Ligy mistrů, ale ve druhé sezoně mě bohužel zbrzdilo zranění kolene, byl jsem půl roku mimo. A vracet se po takové pauze v Nymburce, to je pro méně zkušeného hráče docela těžké. Z jejich strany už pak nebyl zájem o pokračování, tak jsem šel do Ústí. A za mě dobrý!“ užívá si nové angažmá.

Ústecký František Váňa mezi bránícími hráči Ostravy

Byť i tady musí vedle hvězd jako Nichols či Autrey o svou roli tvrdě bojovat. „Někdy má člověk více střel, jindy méně. Sem tam kluci zahlásí nějakou akci i na mě, čekám v rohu, jestli mi to hodí a budu moct střílet. Ale já to respektuju, chápu, že Nichols či Autrey mají trošku jinou kvalitu. Ty (Nichols) je takový zabiják, že když najede, buď je faul, nebo koš. Musím to brát, když to funguje,“ nereptá Váňa.

Po nedělní výhře 94:88 nad předposlední Ostravou Sluneta poskočila na 4. místo v ligové tabulce, ale všichni tu cítí, že ještě má rezervy, že střídá velké výkony s průměrnými. Minule rupla v pro ni největším zápase s děčínským rivalem, přitom týden předtím složila právě Nymburk.

„Byla to moje první výhra proti Nymburku, mám z toho hroznou radost. Sice jsme neodehráli úplně dobrý zápas, ale Nymburk ještě o něco horší.“ Tahle věta asi nejlépe vystihuje aktuální rozpoložení osmnáctinásobného šampiona, který ani letos není suverénní. Ještě před dvěma lety byl k jeho poražení nutný zcela mimořádný výkon, a stejně se to povedlo jednou, výjimečně dvakrát za sezonu. Letos má na kontě už čtyři porážky a v tabulce je druhý za mistrovskou Opavou.

„Těžko říct, jestli ještě Nymburk někdy bude tak dominantní. Klub není už tak bohatý jako třeba před osmi lety, takže ani ti hráči tam nejsou takoví. Ale myslím, že to pořád bude jeden z top týmů ligy a ostatní ho budou prohánět.“

Tyhle ambice má i Sluneta, která prahne po první klubové medaili v historii. Zatím je jejím maximem semifinále, ale Váňa věří: „Teď hrajeme trochu nahoru dolů, ale pořád je prostor se týmově zlepšovat. Náš strop je vysoko, i na medaili si sáhnout můžeme.“