Do Nymburku nikdy! umanul si Váňa. Posune mě, změnil názor

V Opavě by zřejmě měl lepší startovací pozici, přesto zvolil Nymburk, kde se bude muset v nabitém kádru prát o každou minutu. „Nechtěl jsem si jednou vyčítat, že Nymburk aspoň nezkusím. Je to náš nejlepší klub a největší výzva,“ vysvětluje své rozhodnutí.

Poprvé v kariéře přestupujete. Bylo to těžké rozhodování?

Docela ano. Ne kvůli samotnému přestupu. Odmalička jsem hrál prakticky pouze v Prostějově, změna musela přijít. Ale výběr z nabídek nebyl snadný. Oba kluby patří mezi špičku, v Opavě by to bylo možná o něco jednodušší. Rozhodla chuť zjistit, na co mám.

Dříve jste říkal, že do Nymburka nikdy nepůjdete. Co změnilo váš názor?

To už je dávno. Jako mladšího mě štvalo, že Nymburk jenom vyhrává, tak jsem si říkal, že tam nikdy nepůjdu. Dnes už vím, že mě takové angažmá může basketbalově posunout. Z tohoto pohledu je to nejlepší možná štace.

Máte představu, co vás čeká?

Do úplně neznámého prostředí nejdu. S Jakubem Tůmou jsem už mluvil, vím, jak to v Nymburce chodí. A těším se na Lukáše Palyzu. Hráli jsme spolu v Olomoucku, na hřišti si umíme vyhovět.

Mnohonásobný mistr drží během zápasů vysoké tempo častým střídáním. Očekáváte, že vaše vytížení bude menší než v předchozích sezonách?

Jsem na to připravený. Nymburk má vždy v sestavě dvanáct skvělých hráčů a konkurence je obrovská. Každá chyba nebo výpadek znamená střídání. I chvilkovou ztrátou koncentrace riskujete, že už se na hřiště v zápase nedostanete. Beru to tak, že dostanu možnost naučit se lepší basket ve vyšším tempu. Budu se rozvíjet i během tréninků a to vyrovná chybějící minuty v zápasech.

František Váňa na tréninku české reprezentace

Nymburk pravidelně hraje evropské poháry. Je to lákadlo?

Přiznávám, že to mělo docela velký vliv při mém rozhodování. Pravidelně se dívám na naše kluby v pohárových zápasech. Chci u takových duelů být, protože srovnání s mezinárodní konkurencí je důležité. A navíc sezona s pohárovou účastí je pestřejší. Měníte prostředí, poznáváte hráče i haly. Na to se těším.

S mistrovského kádru je to navíc blíž do reprezentace...

To je přání jako u každého sportovce. Abych se jednou dostal do nároďáku, potřebuji se ještě zlepšit. Hlavně v obraně a k tomu budu mít v Nymburce optimální podmínky. V reprezentaci jsem byl na jednom kempu, doufám, že se posunu a jednou budu v sestavě. Zatím jsem se vydal na cestu. Uvidíme, kam mě dovede.