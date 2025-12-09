Ne, ne, ne. Rylichovi se v Baku hledaly chyby snadno, myslí na výhru ve Francii

Autor: ,
  21:32
Nymburský František Rylich litoval po porážce v basketbalové Lize mistrů na hřišti Sabahu Baku 87:105 nevydařeného výkonu. Klíčem podle třiadvacetiletého hráče byly doskoky, v nichž Středočeši prohráli 23:45. Přestože si svěřenci trenéra Orena Amiela zkomplikovali boj o poslední třetí postupové místo ze skupiny B, Rylich věří, že se jim ho povede získat příští týden v závěrečném kole na palubovce Chalonu. Řekl to v nahrávce pro média.
František Rylich z Nymburka útočí v zápase v Sabahu.

František Rylich z Nymburka útočí v zápase v Sabahu. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

František Rylich (vpravo) z Nymburka se dere ke koši Sabahu kolem Keitha...
Ross Williams z Brna střílí na nymburský koš, brání ho František Rylich.
František Rylich z Nymburka atakuje brněnský koš kolem Radka Farského.
František Rylich (vpravo) z Nymburka najíždí v zápase s Brnem, brání ho Adam...
16 fotografií

Nymburk přicestoval do Baku bez nemocného Jhamira Brickuse a Matěje Svobody. Na to se však Rylich nechtěl vymlouvat. „Myslím, že jsme byli ve složení, ve kterém jsme mohli vyhrát. Nedělali jsme ale, co jsme chtěli. Nepohlídali jsme si doskok, nehráli rychle a dělali dost chyb, což byl hlavní faktor, proč jsme prohráli,“ uvedl Rylich.

Nymburk zahájil utkání dobře, od stavu 18:18 ale inkasoval devět bodů v řadě a už se do vedení nevrátil. „Vždy je těžké dostat se zpět po nějakých chybách. Zvláště když se soupeř trefí, nebo dá lehké koše a je nahecovaný. Ty chyby, za které nás trestali, nám nepomohly. Odskočili nám vždy na nějaký náskok a bylo pro nás těžší se dostat zpět,“ podotkl Rylich.

Nymburk schytal v Baku stovku, postup v Lize mistrů se odkládá

Autor 12 bodů viděl klíčový aspekt v doskocích. V nich Nymburk prohrál 23:45, hned 22 doskoků Sabahu bylo útočných.

„Doskok byl nejdůležitější. Měli jich o hodně víc a z toho druhé šance. Trefovali důležité střely. Když bráníme delší dobu, oni si to víckrát doskočí a dají z toho koš, je to frustrující. Zároveň je to naše chyba, že jsme tam nebyli dost důslední,“ řekl Rylich, jehož tým prohrál v Lize mistrů počtvrté za sebou.

V závěrečné čtvrtině Nymburk ztrácel až 19 bodů a musel si dávat pozor, aby neprohrál o více než 27. Tím by přišel o výhodu lepšího vzájemného skóre, které měl díky říjnové domácí výhře 93:65.

„Myslím, že jsme se snažili na to nemyslet, o kolik můžeme při nejhorším prohrát. Bojovali jsme do konce a nechtěli jsme odejít s tím, že jsme tam nenechali vše. V tu chvíli se mi podařilo pár zákroků a něco trefit z dálky. To nám trochu pomohlo se vrátit zpět a udržet náskok pod 28,“ řekl Rylich.

František Rylich (vpravo) z Nymburka se dere ke koši Sabahu kolem Keitha Jordana.

Těžké chvíle Středočeši ustáli. „V tu chvíli už to bylo buď – anebo. Nebylo se proč šetřit a museli jsme zkusit něco jiného. Zkusili jsme přitlačit, vrátit se zpět a alespoň trochu se nám to podařilo snížit,“ podotkl Rylich.

Díky lepšímu vzájemnému skóre má tak Nymburk dál boj o poslední třetí postupové místo ze skupiny ve svých rukou. V závěrečném kole mu stačí, aby vyhrál na hřišti Chalonu, nebo věřit, že Sabah neuspěje na palubovce Alby Berlín.

„Nechceme spoléhat na Albu. Pořád je to v našich rukou, když porazíme Chalon. Když Alba vyhraje, tak budeme rádi, ale je to věc, kterou nemůžeme ovlivnit, takže na to nechceme spoléhat,“ doplnil Rylich.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
ZVVZ USK Praha vs. GalatasarayBasketbal - 1. kolo - 10. 12. 2025:ZVVZ USK Praha vs. Galatasaray //www.idnes.cz/sport
10. 12. 19:00
  • 2.03
  • 16.10
  • 1.92
Žabiny Brno vs. AZS LublinBasketbal - - 11. 12. 2025:Žabiny Brno vs. AZS Lublin //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:00
  • 1.65
  • 14.00
  • 2.43
KP Brno vs. MechelenBasketbal - - 11. 12. 2025:KP Brno vs. Mechelen //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:00
  • 2.67
  • 14.00
  • 1.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

ONLINE: Tottenham - Slavia 1:0, Zima si dal vlastní gól, hosté šance neproměňují

Sledujeme online
Hráči Tottenhamu se radují z vlastního gólu slávisty Davida Zimy.

Od našeho zpravodaje v Anglii Slávističtí fotbalisté usilují v šestém zápase o první vítězství v aktuálním ročníku Ligy mistrů. V Londýně ale po prvním poločase prohrávají s Tottenhamem 0:1 poté, co si vlastní gól vstřelil stoper...

9. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  21:53

Ne, ne, ne. Rylichovi se v Baku hledaly chyby snadno, myslí na výhru ve Francii

František Rylich z Nymburka útočí v zápase v Sabahu.

Nymburský František Rylich litoval po porážce v basketbalové Lize mistrů na hřišti Sabahu Baku 87:105 nevydařeného výkonu. Klíčem podle třiadvacetiletého hráče byly doskoky, v nichž Středočeši...

9. prosince 2025  21:32

ONLINE: Barcelona v Lize mistrů ztrácí, v akci i Liverpool či Chelsea. Bayern otáčel

Sledujeme online
Hráči Barcelony reagují po inkasované brance v utkání s Frankfurtem

V úvodním utkání úterního programu fotbalové Ligy mistrů porazil Olympiakos Pireus domácí Kajrat Almaty 1:0 a oživil naději na postup do vyřazovací fáze. Bayern otočil se Sportingem Lisabon na...

9. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  21:24

Nymburk schytal v Baku stovku, postup v Lize mistrů se odkládá

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele v zápase se Sabahem.

Nymburští basketbalisté padli v 5. kole Ligy mistrů na palubovce týmu Sabah Baku 87:105 a zkomplikovali si boj o postup ze základní skupiny B. Svěřenci trenéra Orena Amiela prohráli v soutěži...

9. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  21:21

České curlerky ztratily po čtvrté porážce v kvalifikaci šanci na olympiádu

České curlerky Michaela Baudyšová (dole), Petra Vinšová (vlevo) a Klára...

České reprezentantky v curlingu prohrály na olympijské kvalifikaci v Kelowně i s Německem 4:9 a po čtvrté porážce v pátém zápase přišly o naději na postup.

9. prosince 2025  21:14

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České florbalistky nestačily na Švýcarsko.

Velký florbalový svátek zamířil do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...

9. prosince 2025  21:03

České florbalistky už znají čtvrtfinálové soupeřky, budou čelit Norsku

Norská florbalistka Tone Einstulenová

Norské florbalistky zvítězily v předkole play off mistrovství světa v Brně nad Polskem 2:1 po nájezdech a ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí od 16:30 v Ostravě na Česko. Rozhodla o tom v sedmé sérii...

9. prosince 2025  16:03,  aktualizováno  21:02

V Red Bullu končí vlivný poradce Marko, ve stáji působil dvacet let

Max Verstappen se objímá s konzultantem Red Bullu Helmutem Markem.

Ve stáji formule 1 Red Bull skončil vlivný poradce Helmut Marko. Tým o odchodu dvaaosmdesátiletého Rakušana, jehož zaměstnával od svého debutu v seriálu v roce 2005, informoval na sociálních sítích.

9. prosince 2025  13:10,  aktualizováno  20:31

Německé házenkářky přehrály Brazílii a na domácím MS si zahrají semifinále

Emily Vogelová z Německa zastavuje Brunu De Paulu z Brazílie.

Německé házenkářky postoupily na domácím mistrovství světa do semifinále. Ve čtvrtfinále v Dortmundu porazily Brazílii 30:23. Jejich dalším soupeřem budou buď úřadující šampionky z Francie, nebo...

9. prosince 2025  19:37

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu Pražané díky dalším výsledkům postoupili do vyřazovací části. Pět...

9. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  18:55

Messi, král fotbalové Ameriky. Jako první v MLS obhájil trofej pro hráče sezony

Lionel Messi slaví úspěch Interu Miami

Lionel Messi z mistrovského Interu Miami byl po roce opět zvolen nejužitečnějším hráčem sezony MLS. Ocenění obhájil jako první fotbalista v historii soutěže.

9. prosince 2025  17:53

Sluneta se do cizinců netrefila, posilu hledá marně: Sehnat pivota je nejtěžší

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Ústecký šéf...

Výsledkově už se basketbalová Sluneta rozjasňuje, ale slibovaná posila je zatím v mlze. Šéf Tomáš Hrubý slíbil náhradu za propuštěného pivota J. D. Eatmona do konce reprezentační přestávky, jenže...

9. prosince 2025  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.