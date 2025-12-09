Nymburk přicestoval do Baku bez nemocného Jhamira Brickuse a Matěje Svobody. Na to se však Rylich nechtěl vymlouvat. „Myslím, že jsme byli ve složení, ve kterém jsme mohli vyhrát. Nedělali jsme ale, co jsme chtěli. Nepohlídali jsme si doskok, nehráli rychle a dělali dost chyb, což byl hlavní faktor, proč jsme prohráli,“ uvedl Rylich.
Nymburk zahájil utkání dobře, od stavu 18:18 ale inkasoval devět bodů v řadě a už se do vedení nevrátil. „Vždy je těžké dostat se zpět po nějakých chybách. Zvláště když se soupeř trefí, nebo dá lehké koše a je nahecovaný. Ty chyby, za které nás trestali, nám nepomohly. Odskočili nám vždy na nějaký náskok a bylo pro nás těžší se dostat zpět,“ podotkl Rylich.
Nymburk schytal v Baku stovku, postup v Lize mistrů se odkládá
Autor 12 bodů viděl klíčový aspekt v doskocích. V nich Nymburk prohrál 23:45, hned 22 doskoků Sabahu bylo útočných.
„Doskok byl nejdůležitější. Měli jich o hodně víc a z toho druhé šance. Trefovali důležité střely. Když bráníme delší dobu, oni si to víckrát doskočí a dají z toho koš, je to frustrující. Zároveň je to naše chyba, že jsme tam nebyli dost důslední,“ řekl Rylich, jehož tým prohrál v Lize mistrů počtvrté za sebou.
V závěrečné čtvrtině Nymburk ztrácel až 19 bodů a musel si dávat pozor, aby neprohrál o více než 27. Tím by přišel o výhodu lepšího vzájemného skóre, které měl díky říjnové domácí výhře 93:65.
„Myslím, že jsme se snažili na to nemyslet, o kolik můžeme při nejhorším prohrát. Bojovali jsme do konce a nechtěli jsme odejít s tím, že jsme tam nenechali vše. V tu chvíli se mi podařilo pár zákroků a něco trefit z dálky. To nám trochu pomohlo se vrátit zpět a udržet náskok pod 28,“ řekl Rylich.
Těžké chvíle Středočeši ustáli. „V tu chvíli už to bylo buď – anebo. Nebylo se proč šetřit a museli jsme zkusit něco jiného. Zkusili jsme přitlačit, vrátit se zpět a alespoň trochu se nám to podařilo snížit,“ podotkl Rylich.
Díky lepšímu vzájemnému skóre má tak Nymburk dál boj o poslední třetí postupové místo ze skupiny ve svých rukou. V závěrečném kole mu stačí, aby vyhrál na hřišti Chalonu, nebo věřit, že Sabah neuspěje na palubovce Alby Berlín.
„Nechceme spoléhat na Albu. Pořád je to v našich rukou, když porazíme Chalon. Když Alba vyhraje, tak budeme rádi, ale je to věc, kterou nemůžeme ovlivnit, takže na to nechceme spoléhat,“ doplnil Rylich.