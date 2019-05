Lakers v minulých dnech jednali s Tyronnem Luem, s bývalým koučem Clevelandu se ale nedomluvili na podmínkách.

Volba nakonec padla na pětačtyřicetiletého Vogela, jenž vedl dříve Indianu a naposledy v minulé sezoně Orlando. S Pacers postoupil pětkrát během šesti ročníků do play off, s Magic se mu to za dva roky nepovedlo.

Lakers letos chyběli pošesté za sebou ve vyřazovacích bojích. Proto po třech letech na lavičce šestnáctinásobných šampionů NBA skončil Luke Walton.