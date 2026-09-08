Mistra světa z roku 2006 v létě chtělo vedení národní fotbalové federace přivést v nějaké roli do služeb reprezentace, která se potřetí za sebou nekvalifikovala na světový šampionát. Místo toho Tottiho představil jako svou akvizici nováček italské basketbalové ligy, potvrdil tím týden známou spekulaci.
„Proč jsem si vybral basketbal a ne fotbal? Protože si mě váží a cítil jsem, že mě berou jako součást projektu,“ řekl Totti, který ukončil hráčskou kariéru v roce 2017 po 25 sezonách v AS Řím.
|
Nymburk se sloučí se Slavií. Hrát bude v Praze, cílí na tituly i evropskou NBA
„Měl jsem nabídky z fotbalu, ale žádná mě doopravdy nepřesvědčila. Setkal jsem se také s prezidentem (národní federace) Malagem, dobře jsme si popovídali, ale Paul (Matiasic, majitel a prezident Maximy) byl přesvědčivější a přímočařejší,“ uvedl slavný útočník.
„Není to žádný ambasador ani celebrita. Bude se podílet na našem projektu. Nedělám si legraci, když říkám, že je naším kapitánem, protože v Římě se vyzná lépe než kdokoli z nás,“ řekl Paul Matiasic.
Italsko-americký podnikatel získal ligovou licenci od Brescie. Ještě v minulé sezoně byl přitom majitelem Terstu, který se představil v Lize mistrů i ve dvojzápase proti Nymburku. Svůj podíl v provinčním městě však následně prodal a začíná o poznání ambiciózněji v metropoli.
V Římě od roku 2020, kdy zanikl Virtus, žádný tým basketbalovou Serii A nehrál, v této sezoně však bude mít hned dva účastníky nejvyšší soutěže.
V ní se totiž představí také BC Roma SPQR po přesunu z Cremony. Jedním z jeho majitelů je Slovinec Luka Dončič, hvězda Los Angeles Lakers. A roli prezidenta zastává Donnie Nelson, americký činovník s dlouholetou zkušeností v NBA.
Oba kluby se letos představí v EuroCupu, od příštího roku chtějí hrát NBA Europe. Uspět však může maximálně jeden z nich.
Důležitou bitvu vyhrála Maxima, která bude své zápasy hrát v PalaEur pro 11 200 diváků, na BC Roma SPQR „zbylo“ Palazzetto dello Sport s kapacitou 3500 míst.
|
Dončič si splnil sen. V Itálii koupil klub, chce se s ním zařadit do NBA Europe
Ve druhé italské lize pak bude působit nástupce tradičního Virtusu Řím, jednou z jeho letních posil je český exreprezentant David Jelínek.