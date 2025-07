Loni odlétal finský expert Tuomas Iisalo z Paříže do Memphis Grizzlies na post prvního asistenta. Do roka a do dne je v klubu hlavním trenérem.

Letos míří brazilský kouč Tiago Splitter ze stejné lavičky ve Francii k Portland Trail Blazers, aby asistoval Chaunceymu Billupsovi.

Oba zaujali taktikou orientovanou na útok, která dokáže zamaskovat limity některých členů kádru a nespoléhá na hru individualit.

A za rok?

To se uvidí. Zatím dostává jedenačtyřicetiletý Tabellini klíčky od zlatého týmu Francie a osmého v prestižní Eurolize. Coby spolujezdec mu bude krýt záda krajan Giovanni Spessotto, se kterým piloval taktiku už v Nymburce.

„Pozornost Paříže souvisí se stylem hry, jaký jsme v Nymburce praktikovali. Byla v něčem specifická a zajímavá. I ty nejlepší evropské týmy koukají kolem sebe a oceňují styl basketbalu menších klubů. Dobré kluby chtějí tento styl plný rychlosti a agresivity rozvíjet a hledají trenéry, kteří jsou schopni jej rozvíjet. Snad takovým trenérem jsem i já. Pokusím se tuto šanci využít,“ slibuje si Tabellini, mimochodem čerstvý ženáč.

České epochy ve svém životopise si ovšem váží. „Jsem velmi šťastný za šanci v Nymburce, ale i za to, že se mohu dál posouvat. Zůstávám pokorný a vím, že se musím na té nejvyšší úrovni prosadit,“ vzkazuje prostřednictvím webu nymburského klubu.

Francesco Tabellini a Giovanni Spessotto slaví titul s Nymburkem.

Dvěma letům u Labe, ozdobených nymburským návratem na český trůn a čtvrtfinálovými účastmi ve FIBA Europe Cupu (2024) a Lize mistrů (2025) předcházel povedený rok na lavičce USK Praha. Pro Tabelliniho to byl debut v roli hlavního trenéra.

Předtím rodák z Modeny působil v Trevisu a Virtusu Boloňa, ovšem pouze u mládeže či v roli asistenta.