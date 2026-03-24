Tabelliniho štace v Paříži končí předčasně. Trenérský post přebírá jeho mladý asistent

Paříž v neděli podlehla ve francouzské lize JL Bourg 85:95 a po druhé porážce v domácí soutěži za sebou je v tabulce třetí s bilancí 16-7.
V Eurolize v minulém týdnu nestačili Tabelliniho svěřenci na Hapoel Tel Aviv a Partizan Bělehrad. V soutěži jim patří 17. místo, z 33 utkání vyhráli 12.
Tabellini působil v Česku od roku 2022, kdy převzal USK. O rok později se přesunul na lavičku Nymburka, s kterým získal dva ligové tituly, dva České i Československé poháry. Ve FIBA Europe Cupu a Lize mistrů dovedl tým do čtvrtfinále.
Thomas byl dosud jeho asistentem u pařížského týmu. Mladšího kouče měla v Eurolize jen Olimpija Lublaň, kterou v roce 2008 vedl Gašper Potočnik ve věku 27 let, 11 měsíců a 19 dnů.