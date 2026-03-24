Tabelliniho štace v Paříži končí předčasně. Trenérský post přebírá jeho mladý asistent

  10:25
Francesco Tabellini nevydržel na lavičce basketbalistů Paříže ani jednu sezonu. Italský kouč, který dříve vedl Nymburk či USK Praha, skončil poté, co tým prohrál poslední čtyři zápasy. Nahradí ho osmadvacetiletý Julius Thomas a stane se druhým nejmladším hlavním trenérem v historii Euroligy.
Nymburský kouč Francesco Tabellini udílí pokyny během zápasu s Galatasarayem.

Nymburský kouč Francesco Tabellini udílí pokyny během zápasu s Galatasarayem. | foto: FIBA

Nymburský trenér Francesco Tabellini důrazně promlouvá ke svěřencům během...
Francesco Tabellini pózuje s fanoušky Nymburka.
Francesco Tabellini a Giovanni Spessotto slaví titul s Nymburkem.
Francesco Tabellini slaví titul se svěřenci z Nymburka.
20 fotografií

Paříž v neděli podlehla ve francouzské lize JL Bourg 85:95 a po druhé porážce v domácí soutěži za sebou je v tabulce třetí s bilancí 16-7.

V Eurolize v minulém týdnu nestačili Tabelliniho svěřenci na Hapoel Tel Aviv a Partizan Bělehrad. V soutěži jim patří 17. místo, z 33 utkání vyhráli 12.

Emotivní loučení nymburského kouče i divoké oslavy stříbra: Vaněk skončil v kádi

Tabellini působil v Česku od roku 2022, kdy převzal USK. O rok později se přesunul na lavičku Nymburka, s kterým získal dva ligové tituly, dva České i Československé poháry. Ve FIBA Europe Cupu a Lize mistrů dovedl tým do čtvrtfinále.

Thomas byl dosud jeho asistentem u pařížského týmu. Mladšího kouče měla v Eurolize jen Olimpija Lublaň, kterou v roce 2008 vedl Gašper Potočnik ve věku 27 let, 11 měsíců a 19 dnů.

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

Olympijská vítězka Jutta Leerdamová si po sezoně dopřává odpočinek na horách....

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po náročné sezoně dopřává odpočinek na horách. Olympijská vítězka vyrazila s rodinou na lyžařskou dovolenou do francouzských Alp, odkud se pochlubila...

Obří razie v českém fotbale. Policie zadržela přes padesát lidí

Přímý přenos
Česko U19 - Francie U19, 9. dubna 2024, kvalifikace o mistrovství Evropy v...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

24. března 2026  9:37,  aktualizováno  10:52

Odermatt nedokončil, malý křišťálový globus za obří slalom má blízko Braathen

Brazilský lyžař Lucas Pinheiro Braathen během obřího slalomu SP v norském...

Olympijský vítěz Lucas Pinheiro Braathen má na dosah malý křišťálový glóbus za obří slalom. Ve finále Světového poháru ve sjezdovém lyžování v norském Hafjellu vyhrál brazilský lyžař první kolo a má...

24. března 2026  10:48

Šéf FAČR Trunda se vyjádří ke korupčnímu skandálu v českém fotbale

Přímý přenos
Předseda fotbalové asociace David Trunda na nominační tiskové konferenci před...

Od úterního rána řeší český fotbal korupční skandál v souvislosti se sázkami, policie zadržela několik desítek lidí. Asociace v čele s předsedou Davidem Trundou následně svolala tiskovou konferenci...

24. března 2026  10:47

Dýchej, na 80 metrech se raduj! Vencl před rekordem pod ledem mluví sám k sobě

Český iceman David Vencl si vysekává díru do ledu.

Sám k sobě promlouvá z diktafonu. „Jsi na 80 metrech, měj radost!“ slyší se. I takhle se motivuje český ledový muž a freediver David Vencl, který v sobotu ve finské Jyväskylä bude překonávat světový...

24. března 2026  10:38

Tabelliniho štace v Paříži končí předčasně. Trenérský post přebírá jeho mladý asistent

Nymburský kouč Francesco Tabellini udílí pokyny během zápasu s Galatasarayem.

Francesco Tabellini nevydržel na lavičce basketbalistů Paříže ani jednu sezonu. Italský kouč, který dříve vedl Nymburk či USK Praha, skončil poté, co tým prohrál poslední čtyři zápasy. Nahradí ho...

24. března 2026  10:25

Úzký kádr i neúspěšný nový impulz. Proč skončili obhájci z Komety ve čtvrtfinále

Zklamaní brněnští hokejisté po prohraném čtvrtfinále s Pardubicemi.

V nejkratší možné době vyřídil nejžhavější kandidát na titul z Pardubic svého loňského přemožitele. Hokejisté Komety působili ve čtvrtfinále zataveně, rozebraně a bez emocí. Pondělní prohra 0:1 a...

24. března 2026  9:55

Menšík promarnil mečboly a titul v Miami neobhájí, Muchová je už ve čtvrtfinále

Jakub Menšík na turnaji v Miami.

Loňský senzační titul na turnaji v Miami tenista Jakub Menšík neobhájí, ve 3. kole ho porazil v téměř tříhodinové bitvě 7:6, 4:6, 7:6 domácí Američan Frances Tiafoe. Rozhodující tiebreak Menšík...

23. března 2026  17:36,  aktualizováno  24. 3. 9:19

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

24. března 2026  9:15

Jak může říkat takové nesmysly? Slova o flirtu rozpoutala přestřelku mezi tenisty

Danielle Collinsová posílá po vyhraném druhém kole Australian Open polibky do...

Neobvyklá výměna názorů se odehrála během turnaje v Miami, kde se do slovní přestřelky dostali Američanka Danielle Collinsová a Francouz Corentin Moutet. Zatímco tenistka v rozhovoru s nadsázkou...

24. března 2026  8:53

Dončičova palba Lakers k desáté výhře v řadě nedovedla. Krejčí znovu chyběl

Luka Dončič z Los Angeles Lakers se diví během utkání s Detroit Pistons.

Jedna šňůra končí, druhá pokračuje. Ačkoliv hvězdný Luka Dončič podesáté v řadě nastřílel více než 30 bodů, LA Lakers přišli o vítěznou sérii. S Detroitem, vedoucím týmem Východní konference, kterému...

24. března 2026  8:10,  aktualizováno  8:36

Nespravedlivá NHL. Je to polštářová bitva, ulevil si McDavid. Zatímco ti nejsilnější trpí

Connor McDavid na kempu kanadské hokejové reprezentace.

Křiklavější případ už asi samotné zápolení nabídnout nemůže. V NHL panuje ohromná nevyrovnanost, nastavený řád ji ale vůbec nekompenzuje, zejména pak směrem k play off. „Já myslím, že formát je víc...

24. března 2026  8:30

Plekancův a Jágrův učeň skolil Duklu: Z jejich přesilovek těžím dodnes

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Když studoval hotelovku, obsluhoval hokejové krále v přesilovkách Kladna. Co se učeň Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance naučil, to prodává i teď v semifinále první ligy proti Jihlavě. Litoměřický...

24. března 2026  8:04

