Příběh Jordanovy „virózy“. Pět poslíčků přineslo pizzu, otrávenou?

Jste uprostřed nudné směny v pizzerii. V 11 hodin večer zazvoní telefon. Objednávka? Velká, tenká, křupavá, extra salámová pizza. Místo doručení? Hotel v Park City v americkém Utahu.

Normálně by na této objednávce nebylo nic zvláštního. Před třiadvaceti lety byli ovšem v Park City ubytovaní slavní Chicago Bulls, kteří si dělali zálusk na další titul v NBA.

„V tom hotelu už jsme byli poněkolikáté. V Park City tenkrát nebylo tolik možností. Každý věděl, kde náš tým bydlí,“ vzpomíná na osudnou noc Jordanův osobní trenér Tim Grover.

Podle čísla pokoje bylo nad slunce jasné, kdo si pizzu poručil.

O hodinu později se v hotelové chodbě mačkalo pět chlapů doručujících jedinou krabici. Když Grover otevřel dveře, aby objednávku převzal, nahlíželi sebemenšími skulinkami dovnitř. Chtěli aspoň na okamžik spatřit toho největšího.

Grover pozdní večeři přinesl mezi ubytované. „Mám z toho špatný pocit... prostě mám špatný pocit,“ řekl ihned poté, co se za ním zabouchly dveře.

Michael Jordan byl jediný, kdo si pizzu dal. Uprostřed noci ji sám spořádal a poté se šel vyspat na následující zápas.

V půl třetí ráno se však Michael probral a věděl, že je zle. „Snědl jsem tu pizzu. Za dvě hodiny jsem se vzbudil a od té doby neustále zvracel,“ vzpomíná na nepříjemný zážitek Jordan. „Nebyla to chřipka. Byla to otrava z jídla,“ dodává.

Stejnou verzi příběhu má i Grover, který si vzpomíná na telefonát uprostřed noci. „Ve 2:30 ráno mi zazvonil telefon. Michaelovi spoluhráči mi řekli, ať okamžitě přijdu. Hned jsem dorazil do pokoje a MJ ležel schoulený na zemi v koupelně. Věděl jsem, že je to otrava jídlem. Zavolali jsme týmového doktora,“ vypráví.

Jak je z pátého zápasu finálové série patrné, Jordan se z problémů během pár hodin nevyhrabal a duel odehrál oslabený. Co všichni tehdy považovali za chřipku.

Okamžitě po zveřejnění nové verze příběhu, kterou Jordan společně s Groverem odtajnili během deváté epizody dokumentu The Last Dance, se vyrojily nové konspirační teorie o tom, co se tenkrát vlastně stalo.

Michael Jordan a jeho Flu Game:

Skalní fanoušci Bulls jsou přesvědčeni, že Jordana a spol. chtěli místní obyvatelé - a pravděpodobně fanoušci Jazz - přiotrávit úmyslně, aby se další den největší hvězdy nemohli zápasu zúčastnit.

Mezi Jazz a Bulls panovala obrovská rivalita a je možné, že se někdo pokusil hostující tým ohromit špinavým trikem. Příznivci Jazz ovšem zapomněli, že se pokouší o sejmutí nejlepšího hráče světa, na což jim jedna zkažená pizza opravdu stačit nebude.

Bývalý hráč a dnes sportovní novinář Jalen Rose naopak soudí, že Jordanova „chřipka“ nebyla ničím jiným než obyčejnou kocovinou.

Rose tvrdí, že si hráči jednoduše chtěli zpříjemnit večer a popíjení se jim vymklo z rukou. Analytik stanice ESPN si i po letech stojí za názorem, že to Jordan jednoduše přehnal s pitím. Ačkoliv mu pár lidí ze sportovního světa vyjádřilo podporu, záběry z osudového zápasu vykreslují slavnou třiadvacítku v opravdu spíše jako nemocného.

Co způsobilo Jordanovu „nemoc“?

Za chřipkovou verzí si pevně stojí tehdejší manažer oné pizzerie Craig Fite. Označil se za fanouška Bulls a celou historku o otravě jídlem nazval pitomostí.

„Osobně jsem se objednávky ujal. Řekl jsem svým zaměstnancům, že se o to postarám,“ vzpomíná. „Chtěl jsem, aby ta pizza byla perfektní. Dodržel jsem všechna pravidla a osobně pizzu doručil,“ dušuje se Fite.

Podle bývalého manažera v té době v pizzerii nebylo ani pět zaměstnanců, tudíž jich pět nemohlo doručit jednu pizzu.

„Jakmile se otevřeli dveře od hotelového pokoje, uhodil mě zápas kouře. Krátce jsem viděl Michaela, jak sedí u otevřeného okna a kouří doutník. V Utahu už brzy odpoledne slunce zmizí za vrcholky hor. Pokud tam vysedával dlouho dobu, nejspíš podcenil situaci a nastydl,“ stojí si za svou verzí příběhu Fite.

Nejpravděpodobnější variantou se ovšem stále jeví otrava jídlem, kterou vyzradil Jordan společně s Groverem. Po obdržení objednávky se nejspíš každý dostupný zaměstnanec chtěl podílet na výrobě pizzy pro legendu. Hygienická pravidla tak šla zřejmě stranou, jelikož všichni chtěli Michaelovi položit na pizzu kousek salámu. Je ale možné, že za otravou mohl být například plesnivý sýr či zkažená uzenina.

„Hrál jsem, až jsem skoro omdlel,“ vzpomíná na událost Jordan. „Už před zápasem jsem byl dehydratovaný. Nemohl jsem nic sníst. Neměl jsem žádnou energii, nemohl jsem dýchat a měl jsem sucho v ústech. Jen jsem chtěl hrozně vyhrát. Byla to asi ta nejtěžší věc, co jsem kdy udělal,“ uzavřel Jordan.

Ať už byla příčina Jordanových potíží jakákoliv, jeho heroický výkon na hraně lidských možností zůstane navždy zapsán do sportovní historie jako jeden z nejlepších.