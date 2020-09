Do aténské bubliny. Nymburk už ví, kam pojede bojovat o titul z Ligy mistrů

„Všichni víme, že Atény nejsou snadný soupeř. Zvláště v domácím prostředí. V obou týmech došlo přes léto ke změnám. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti,“ uvedl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček v tiskové zprávě.

„Naše účast na tomto turnaji je obrovský úspěch nejen pro nás, ale pro celý český basketbal. Byl jsem přes celé léto v kontaktu s vedením soutěže, protože jsem měl obavy, jestli kvůli situaci ve světě bude možné turnaj uspořádat,“ řekl Šimeček.

Původně byl favoritem na uspořádání závěrečného turnaje Jeruzalém, ale epidemiologická situace v Izraeli to nedovolila. Atény hostily Final Four Ligy mistrů už v roce 2018, kdy AEK soutěž ovládl - když předtím se štěstím vyřadil z play off Středočechy.

„Ještě se řeší propozice turnaje, protože podmínky se ve světě mění každým dnem. Především jde o otázky organizace a fanoušků v hale. Pro nás je ale klíčová informace, že tento turnaj vůbec proběhne, protože to je jeden z vrcholů evropského basketbalu,“ prohlásil Šimeček.

O tom, kolik příznivců bude moci do haly, se rozhodne později na základně aktuálních nařízení řeckých úřadů. Očekává se, že týmy budou během turnaje uzavřeny v bublině jako například při současném dohrávání ročníku zámořské NBA.

Dalšími jistými účastníky jsou vedle AEK a Nymburka, který byl nejlepším týmem základních skupin, také Zaragoza s českým reprezentantem Vítem Krejčím, další španělský celek Burgos, Hapoel Jeruzalém a Türk Telekom Ankara.

Zbylí dva účastníci vzejdou z duelů Dijon - Nižnij Novgorod a Tenerife - Ostende, jejichž série byly přerušeny kvůli koronaviru za stavu 1:1. Rozhodující zápasy se budou hrát 16. září od 20:30.

Nymburk v osmifinále vyřadil tureckou Bandirmu. Liga mistrů byla stejně jako další mezinárodní soutěže přerušena 12. března. Klasické Final Four po čtvrtfinálové fázi na dva vítězné zápasy vedení soutěže nahradilo za současné situace Final Eight.

„Jsme nadšeni, že Atény uspořádají Final Eight. Jsme vděčni řeckým úřadům za spolupráci při organizaci tohoto turnaje, aby byl skvělý a zároveň bezpečný. A to pro všechny, nejvíce samozřejmě pro hráče,“ řekl výkonný ředitel soutěže Patrick Comninos.

„I přes obtíže s celosvětovou epidemií nás těší možnost dohrát sezonu a zorganizovat další špičkovou basketbalovou událost. Čeká nás mimořádný týden pro fanoušky z celé Evropy,“ dodal Comninos.