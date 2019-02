Nymburk útočí na další českou trofej, Opavu táhl do finále Šiřina

Po 42. výhře v domácí pohárové soutěži za sebou útočí mistrovský Nymburk na třetí triumf v soutěži za sebou a třináctý v historii.

Favorit měl převahu pod košem, zejména pak díky Miku Myersovi, který dělal obraně Olomoucka velké problémy a často se dostával k trestným hodům. Už po první čtvrtině vedl Nymburk o 17 bodů.

K Myersovi, který nakonec zaznamenal 18 bodů a sedm doskoků za 16 minut na hřišti, se postupně připojili Alex Davis či Pavel Pumprla. Ten se blýskl i efektní smečí, která zvedla spoluhráče z lavičky.

Ve druhé půli převzali taktovku Tomáš Vyoral, Martin Peterka a Jaromír Bohačík, který před zápasem bojoval s virózou a k týmu se připojil až v sobotu.

„Cíl splněn. Měli jsme zápas pod kontrolou možná až na konec, kdy to bylo trochu divočejší. Ale i tak jsme sil pošetřili dost. Teď si dobře odpočinout na finále,“ řekl nymburský kapitán Pavel Pumprla, který jako bývalý hráč Opavy přivítal, že se ve finále utká právě se Slezany.

Nedělní program 14:00 o 3. místo: Olomoucko - Děčín, 17:00 finále: Nymburk - Opava

„Znám tam spoustu kluků. A pro kulisu to bude lepší, protože fanoušci Opavy to mají do Nového Jičína blízko. Bude to souboj účastníků Ligy mistrů, repríza předloňského finále poháru a loňského boje o titul. Opava sice letos není tam, kde by chtěla být, ale v Lize mistrů posbírala zkušenosti a mohl by to být dobrý zápas,“ věří Pumprla.

Opava může vyhrát pohár pošesté a poprvé od roku 2003. Děčín se od 14:00 utká s Olomouckem o bronz. Slezané své zkušenosti potvrdili v duelu s Děčínem, který v první půli vedl už o 17 bodů. Postupně skóre snižovali a zejména díky tomu, že dali o 14 bodů více z útočných doskoků, se dostali do vedení.

V závěru se ujal režie zápasu reprezentační rozehrávač Jakub Šiřina, který dal v první půli jediný bod, ale nakonec byl se 16 body po sedmnáctibodovém Václavu Bujnochovi druhým nejlepším střelcem Opavy. V posledních třech minutách dal Šiřina sedm bodů svého týmu v řadě.

Bujnoch se postaral také o 12 doskoků, Radovan Kouřil má na kontě 13 bodů, osm asistencí a pět doskoků.

„Prostě to na mě vyšlo. V první půli jsem byl jalový, tak jsem byl rád, že jsem ve druhé půli mohl týmu něco přinést a znamenalo to vítězství. Máme třetí vítězství v řadě, což jsme dlouho nezažili. Mělo by se to pozitivně projevit na naší psychice,“ řekl Šiřina. „Síly se najdou vždy, bude pěkná atmosféra a zahrajeme si pěkný basketbal s mistrem. Věřím, že i v tak úzké rotaci Nymburk potrápíme,“ dodal.

Na děčínské straně zaujal Šimon Ježek, v zápase trefil čtyři trojky.