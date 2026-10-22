Vysněný titul se blíží. Reeseová dovedla Atlantu ve finále WNBA ke druhé výhře

Čtyřiadvacetiletá letošní mistryně světa z Berlína zaznamenala 21 bodů a 12 doskoků. Série hraná na čtyři vítězství bude pokračovat v sobotu.
Reesová se ve středu stala nejmladší hráčkou v historii finále WNBA, která měla nejméně 20 bodů a 10 doskoků ve dvou zápasech za sebou. V předchozím duelu v hale Golden State se blýskla 30 body a 16 doskoky.
„Přesně pro tohle člověk žije, podstupuje všechnu tu dřinu... Jsem šťastná, že jsem tým mohla dovést k vítězství. Před sobotním pokračováním máme dobrý pocit,“ řekla nejvýraznější hráčka letošního finále.
I čtvrtý souboj se uskuteční ve State Farm Areně, sídle Atlanta Hawks z NBA. Basketbalistky Dream v něm při třetím finále podpořilo více než 17 tisíc fanoušků, zatímco do jejich tradiční domácí haly se vejde jen 3500 diváků.
Finále WNBA - 3. zápas
Atlanta Dream - Golden State Valkyries 97:71