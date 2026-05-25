Wembanyama zase kraloval, bitva mezi Oklahomou a Texasem se vyrovnala

Autor: ,
  7:08aktualizováno  7:17
Victor Wembanyama opanoval čtvrté finále Západní konference NBA, basketbalisté San Antonio Spurs si díky němu doma poradili s obhájci titulu Oklahoma City Thunder 103:82 a sérii vyrovnali na 2:2. Francouzský pivotman nastřádal 33 bodů, osm doskoků, pět asistencí a tři bloky a nejen díky své postavě byl v Texasu nejviditelnějším mužem večera.

Jared McCain (v modrém) z Oklahoma City Thunder a Victor Wembanyama z San Antonio Spurs bojují pod košem. | foto: Eric GayAP

Wembanyama po porážce ve třetím utkání prohlásil, že musí hrát lépe, a slib splnil. Výrazně mu pomohli i De’Aaron Fox s 12 body, 10 doskoky a pěti asistencemi nebo Stephon Castle s Devinem Vassellem, kteří přidali po 13 bodech.

„Věděli jsme, že musíme zareagovat a povedlo se. Hlavní byla obrana, nemysleli jsme na útok, ale jak soupeře zastavit. Svoje území musíte chránit a přesně to jsme udělali,“ řekl Vassell.

Spurs rozhodli už v první čtvrtině, kterou i díky sérii 16:0 vyhráli 28:19. „Přesně takhle musíme zápasy začínat. Poprvé jsme v sérii play off prohrávali, tak jsme prostě udělali, co bylo potřeba. Nebylo to nic zázračného ani kouzelného,“ uvedl Wembanyama.

Za Oklahoma City dal 19 bodů Shai Gilgeous-Alexander, ale trefil jen šest z patnácti střel. „Hned na začátku nám dali pořádně do nosu,“ řekl Gilgeous-Alexander. „Minule jsme na nástup soupeře ještě dokázali zareagovat, teď už ne,“ dodal.

Rekordní bodová smršť od náhradníků. A Oklahoma City nad San Antoniem vede

Na rozdíl od třetího klání tentokrát nepřišla výjimečná pomoc od náhradníků, dosud výborně střílející Alex Caruso zůstal na bodové nule a vystřelil pouze jednou.

Play off NBA - výsledek

Finále Západní konference - 4. zápas

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 103:82. Stav série 2:2.

