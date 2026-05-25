Wembanyama zase kraloval, bitva mezi Oklahomou a Texasem se vyrovnala

Wembanyama po porážce ve třetím utkání prohlásil, že musí hrát lépe, a slib splnil. Výrazně mu pomohli i De’Aaron Fox s 12 body, 10 doskoky a pěti asistencemi nebo Stephon Castle s Devinem Vassellem, kteří přidali po 13 bodech.
„Věděli jsme, že musíme zareagovat a povedlo se. Hlavní byla obrana, nemysleli jsme na útok, ale jak soupeře zastavit. Svoje území musíte chránit a přesně to jsme udělali,“ řekl Vassell.
Spurs rozhodli už v první čtvrtině, kterou i díky sérii 16:0 vyhráli 28:19. „Přesně takhle musíme zápasy začínat. Poprvé jsme v sérii play off prohrávali, tak jsme prostě udělali, co bylo potřeba. Nebylo to nic zázračného ani kouzelného,“ uvedl Wembanyama.
Za Oklahoma City dal 19 bodů Shai Gilgeous-Alexander, ale trefil jen šest z patnácti střel. „Hned na začátku nám dali pořádně do nosu,“ řekl Gilgeous-Alexander. „Minule jsme na nástup soupeře ještě dokázali zareagovat, teď už ne,“ dodal.
Na rozdíl od třetího klání tentokrát nepřišla výjimečná pomoc od náhradníků, dosud výborně střílející Alex Caruso zůstal na bodové nule a vystřelil pouze jednou.
Play off NBA - výsledek
Finále Západní konference - 4. zápas
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 103:82. Stav série 2:2.