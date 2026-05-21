Wembanyama zbrzděn, SGA se rozjel. Obhájce vrátil úder a udržel naději

Nejlepším střelcem zápasu se stal lídr OKC Shai Gilgeous-Alexander se 30 body, připojil k nim devět asistencí. Náhradník Alex Caruso ho podpořil 17 body. Utkání nedohrál Jalen Williams, který si obnovil poranění stehna.
Hosty z Texasu střelecky táhli Stephon Castle s 25 body a osmi asistencemi a Devin Vassell s 22 body. Znovu absentoval rozehrávač De’Aaron Fox, zranil se i jeho náhradník Dylan Harper, před svým odchodem do šaten ve třetí čtvrtině stihl 12 bodů.
Play off NBA – výsledek
Finále Západní konference - 2. zápas
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 122:113. Stav série 1:1.