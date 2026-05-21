Wembanyama zbrzděn, SGA se rozjel. Obhájce vrátil úder a udržel naději

Aktualizujeme   7:30aktualizováno  7:44
Oklahoma City Thunder zvládli úkol, ve finále Západní konference NBA proti basketbalistům San Antonio Spurs srovnali na 1:1 na zápasy. Druhý domácí duel získali 122:113, když hvězdu hostujícího celku Victora Wembanyamu přibrzdili na 21 bodech a 17 doskocích.
Victor Wembanyama (vlevo) ze San Antonio Spurs fauluje v zápase s Oklahoma City Thunder. Úder do tváře schytal Isaiah Hartenstein (55). | foto: Nate BillingsAP

Nejlepším střelcem zápasu se stal lídr OKC Shai Gilgeous-Alexander se 30 body, připojil k nim devět asistencí. Náhradník Alex Caruso ho podpořil 17 body. Utkání nedohrál Jalen Williams, který si obnovil poranění stehna.

Hosty z Texasu střelecky táhli Stephon Castle s 25 body a osmi asistencemi a Devin Vassell s 22 body. Znovu absentoval rozehrávač De’Aaron Fox, zranil se i jeho náhradník Dylan Harper, před svým odchodem do šaten ve třetí čtvrtině stihl 12 bodů.

Play off NBA – výsledek

Finále Západní konference - 2. zápas

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 122:113. Stav série 1:1.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

21. května 2026  7:30,  aktualizováno  7:44

