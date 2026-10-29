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Golden State se probouzí ze zlatého snu, Atlanta vyválčila finálové finále

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  20:50
Angel Reeseová z Atlanta Dream u míče ve finále WNBA s Golden State Valkyries,...

Angel Reeseová z Atlanta Dream u míče ve finále WNBA s Golden State Valkyries, brání ji Kaitlyn Chenová. | foto: Brynn AndersonAP

Angel Reeseová z Atlanta Dream ve finále WNBA
Angel Reeseová z Atlanta Dream se raduje.
Basketbalistky Atlanta Dream slaví výhru v šestém finále WNBA.
Gabby Williamsová (1) z Golden State Valkyries útočí v klání s Atlanta Dream,...
8 fotografií
O letošních vítězkách WNBA rozhodne až poslední možný sedmý zápas. Basketbalistky Atlanta Dream v šestém finále proti Golden State Valkyries využily domácího prostředí k výhře 80:69 a vyrovnaly sérii na 3:3. Rozhodující duel se bude hrát v sobotu v San Francisku.

Atlanta do utkání, které musela k prodloužení série vyhrát, na soupeřky vlétla a výrazný náskok si vypracovala už v první čtvrtině. Dream táhly Allisha Grayová s 23 body a Rhyne Howardová s 21 body, Angel Reeseová měla 15 bodů a 14 doskoků. Nejlepší střelkyní zápasu byla s 26 body Gabby Williamsová z poraženého týmu.

Čtvrteční zápas se hrál ve State Farm Areně, hale týmu NBA Atlanta Hawks. Díky tomu mohlo utkání navštívit 17 tisíc fanoušků místo 3500, což je kapacita Gateway Center Areny, v níž basketbalistky Dream absolvovaly většinu domácích duelů v této sezoně.

Angel Reeseová z Atlanta Dream ve finále WNBA
Angel Reeseová z Atlanta Dream se raduje.
Basketbalistky Atlanta Dream slaví výhru v šestém finále WNBA.
Gabby Williamsová (1) z Golden State Valkyries útočí v klání s Atlanta Dream, stínuje ji Naz Hillmonová (00).
8 fotografií

Hala byla plná navzdory tomu, že kvůli večernímu zápasu Hawks proti Clevelandu začal duel už ve 12:30 místního času.

Oba kluby usilují o první titul ve WNBA. Valkyries v lize působí teprve od loňska, Atlanta Dream je v soutěži od roku 2008.

Finále WNBA - 6. zápas

Atlanta Dream - Golden State Valkyries 80:69 (32:15, 46:26, 63:47)
Nejvíce bodů: Grayová 23, Howardová 21, Reeseová 15, Canadaová 10, Hillmonová 7 – Williamsová 26, Hayesová 17, Zandalasiniová 9, Burtonová 8. Stav série 3:3.

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