Golden State se probouzí ze zlatého snu, Atlanta vyválčila finálové finále

Atlanta do utkání, které musela k prodloužení série vyhrát, na soupeřky vlétla a výrazný náskok si vypracovala už v první čtvrtině. Dream táhly Allisha Grayová s 23 body a Rhyne Howardová s 21 body, Angel Reeseová měla 15 bodů a 14 doskoků. Nejlepší střelkyní zápasu byla s 26 body Gabby Williamsová z poraženého týmu.
Čtvrteční zápas se hrál ve State Farm Areně, hale týmu NBA Atlanta Hawks. Díky tomu mohlo utkání navštívit 17 tisíc fanoušků místo 3500, což je kapacita Gateway Center Areny, v níž basketbalistky Dream absolvovaly většinu domácích duelů v této sezoně.
Hala byla plná navzdory tomu, že kvůli večernímu zápasu Hawks proti Clevelandu začal duel už ve 12:30 místního času.
Oba kluby usilují o první titul ve WNBA. Valkyries v lize působí teprve od loňska, Atlanta Dream je v soutěži od roku 2008.
Finále WNBA - 6. zápas
Atlanta Dream - Golden State Valkyries 80:69 (32:15, 46:26, 63:47)