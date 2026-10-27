Zendaya oblékla fialovou a slavila. Golden State je v WNBA jedinou výhru od titulu

Domácí tým v obraně udržel ve druhém utkání za sebou Angel Reeseovou pod deseti body. Hvězdná pivotka jich dala sedm, zaznamenala k tomu ale 15 doskoků a pět asistencí. Týmu Dream to k úspěchu nestačilo stejně jako 20 bodů Rhyne Howardové.
Za Golden State zaznamenaly po 13 bodech a osmi doskocích Kiah Stokesová a Veronica Burtonová, druhá jmenovaná přidala čtyři bloky, první tři. V publiku jim k tomu fandila i hollywoodská diva Zendaya.
„Pořád věřím v náš tým, pořád věřím, že to můžeme ještě vyhrát,“ řekla Reeseová, jež v prvních třech zápasech finálové série nastřílela dohromady 65 bodů a za poslední dva patnáct.
Šestý zápas se navzdory termínové kolizi s utkáním NBA mezi Hawks a Cleveland Cavaliers uskuteční stejně jako třetí a čtvrtý duel v hale State Farm Arena pro 17 000 diváků. Začne se už v 17:30 SEČ, mužský duel bude mít začátek posunutý o hodinu.
Původně bylo šesté finále WNBA naplánované do domovské haly Dream pro 3500 diváků, jež se nachází v College Parku na předměstí Atlanty. Oba předchozí finálové zápasy ve State Farm Areně byly vyprodané.
„Vyprodané hlediště a mimořádná atmosféra byly obrovský úspěch, takže jsme nadšení, že můžeme dát možnost další tisícům diváků zažít další utkání, ve kterém se bude rozhodovat o titulu,“ uvedla komisionářka WNBA Cathy Engelbertová.
Finále WNBA - 5. zápas
Golden State Valkyries - Atlanta Dream 64:55 (13:14, 25:22, 46:40)