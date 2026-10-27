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Zendaya oblékla fialovou a slavila. Golden State je v WNBA jedinou výhru od titulu

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  10:36

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Jordin Canadaová (vlevo) z Atlanta Dream přihrává kolem Veroniky Burtonové z Golden State Valkyries. | foto: Yalonda M. JamesAP

Golden State Valkyries mají ve své teprve druhé sezoně v zámořské basketbalové lize WNBA na dosah titul. Vyhrály v pondělí pátý díl finálové série s Atlanta Dream 64:55 a vedou 3:2 na zápasy. Triumf mohou završit ve čtvrtek v Georgii.

Domácí tým v obraně udržel ve druhém utkání za sebou Angel Reeseovou pod deseti body. Hvězdná pivotka jich dala sedm, zaznamenala k tomu ale 15 doskoků a pět asistencí. Týmu Dream to k úspěchu nestačilo stejně jako 20 bodů Rhyne Howardové.

Za Golden State zaznamenaly po 13 bodech a osmi doskocích Kiah Stokesová a Veronica Burtonová, druhá jmenovaná přidala čtyři bloky, první tři. V publiku jim k tomu fandila i hollywoodská diva Zendaya.

Zendaya sleduje páté finále WNBA, fandí Golden State Valkyries.

„Pořád věřím v náš tým, pořád věřím, že to můžeme ještě vyhrát,“ řekla Reeseová, jež v prvních třech zápasech finálové série nastřílela dohromady 65 bodů a za poslední dva patnáct.

Šestý zápas se navzdory termínové kolizi s utkáním NBA mezi Hawks a Cleveland Cavaliers uskuteční stejně jako třetí a čtvrtý duel v hale State Farm Arena pro 17 000 diváků. Začne se už v 17:30 SEČ, mužský duel bude mít začátek posunutý o hodinu.

Původně bylo šesté finále WNBA naplánované do domovské haly Dream pro 3500 diváků, jež se nachází v College Parku na předměstí Atlanty. Oba předchozí finálové zápasy ve State Farm Areně byly vyprodané.

„Vyprodané hlediště a mimořádná atmosféra byly obrovský úspěch, takže jsme nadšení, že můžeme dát možnost další tisícům diváků zažít další utkání, ve kterém se bude rozhodovat o titulu,“ uvedla komisionářka WNBA Cathy Engelbertová.

Finále WNBA - 5. zápas

Golden State Valkyries - Atlanta Dream 64:55 (13:14, 25:22, 46:40)
Nejvíce bodů: Burtonová a Stokesová po 13, Hayesová a Zandalasiniová po 12, Williamsová 9 – Howardová 20, Canadaová 12, Grayová 10, Reeseová 7. Stav série 3:2.

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Zendaya oblékla fialovou a slavila. Golden State je v WNBA jedinou výhru od titulu

Jordin Canadaová (vlevo) z Atlanta Dream přihrává kolem Veroniky Burtonové z...

Golden State Valkyries mají ve své teprve druhé sezoně v zámořské basketbalové lize WNBA na dosah titul. Vyhrály v pondělí pátý díl finálové série s Atlanta Dream 64:55 a vedou 3:2 na zápasy. Triumf...

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