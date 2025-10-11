Basketbalistky Las Vegas ovládly i čtvrté finále WNBA a slaví třetí titul

Aces se ziskem třetí trofeje v historii vyrovnaly soupeři, Phoenix při šesté finálové účasti potřetí sérii prohrál. Naposledy triumfoval v roce 2014. Na čtyři vítězství se finále WNBA hrálo poprvé v historii.
Svěřenkyně Becky Hammonové dovedla k úspěchu opět nejužitečnější hráčka ligy A’ja Wilsonová, jež podruhé za sebou překonala třicetibodovou hranici (31). Stejně jako předloni získala devětadvacetiletá pivotka i ocenění MVP pro nejlepší hráčku finále. V sérii střílela s průměrem 28,5 bodu za zápas. V pátek přidala devět asistencí a těsně poprvé v letošních bojích o titul nedosáhla na double double.
V poraženém týmu se na 30 bodů dostala Kahleah Copperová. Nenastoupila německá reprezentantka Satou Saballyová, jež v předchozím utkání utrpěla otřes mozku. Od třetí čtvrtiny hrál domácí celek bez vyloučeného trenéra Natea Tibbettse, který dostal dvě rychlé technické chyby za protesty proti výrokům rozhodčích.
Thomasová odehrála v sezoně desátý zápas s dvojcifernými hodnotami ve třech statistických ukazatelích. Vedle triple doublu se ale také dopustila devíti ztrát. Ve finále neuspěla třiatřicetiletá křídelní hráčka už potřetí. Před letošním příchodem do Phoenixu skončila jako poražená finalistka v letech 2019 a 2022 v dresu Connecticutu.
Finále ženské zámořské basketbalové ligy WNBA
4. zápas:
Phoenix - Las Vegas 86:97, konečný stav série 0:4