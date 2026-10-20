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Angel přibrzdila valkýry. Skvělý výkon ve druhém finále WNBA znamená vyrovnání

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  9:47
Angel Reeseová z Atlanta Dream se zlobí, rozhodčí Angelica Suffrenová ji...

Angel Reeseová z Atlanta Dream se zlobí, rozhodčí Angelica Suffrenová ji uklidňuje. | foto: Justine WillardAP

Angel Reeseová (5) z Atlanta Dream slaví výhru ve finálovém zápase WNBA s...
Veronica Burtonová (22) z Golden State Valkyries útočí na koš Atlanta Dream,...
DeWanna Bonnerová z Atlanta Dream slaví koš s faulem.
Joe Lacob, majitel Golden State Valkyries a Golden State Warriors
12 fotografií
Především díky výbornému výkonu Angel Reeseové zvítězily basketbalistky Atlanta Dream ve druhém utkání finále play off WNBA na hřišti Golden State Valkyries 79:65 a vyrovnaly stav série hrané na čtyři vítězství na 1:1.

Letošní mistryně světa z Berlína přispěla k výhře 30 body a 16 doskoky a spravila si chuť po prvním finálovém zápase, v němž se jí příliš nedařilo.

„Přišlo mi, že jsem minule tým zklamala, protože ve druhém poločase jsem nepomohla tak, jak jsem mohla. Nejen co se bodů týče. Dneska jsem chtěla ukázat, co ve mně je, a udělat maximum pro vítězství. Myslím, že se mi to povedlo,“ řekla Reeseová. Alespoň 30 bodů a 15 doskoků zaznamenala ve finále jako teprve třetí hráčka v historii.

Allisha Grayová přidala 18 bodů a Jordin Canadaová přispěla 13 body, deseti asistencemi a sedmi doskoky. Tým Dream uspěl ve finálovém zápase poprvé. V letech 2010, 2011 a 2013 prohrál série o titul vždy 0:3. Nyní bude mít dvakrát výhodu domácího prostředí.

Angel Reeseová (5) z Atlanta Dream slaví výhru ve finálovém zápase WNBA s rapperkou Latto.
Veronica Burtonová (22) z Golden State Valkyries útočí na koš Atlanta Dream, brání Rhyne Howardová (10).
DeWanna Bonnerová z Atlanta Dream slaví koš s faulem.
Joe Lacob, majitel Golden State Valkyries a Golden State Warriors
12 fotografií

V dresu Golden State se v pondělí tolik nedařilo Gabby Williamsové, která byla v úvodním finálovém duelu s 26 body hlavní strůjkyní výhry Valkyries. Tentokrát dala 14 bodů, když proměnila jen tři z 15 střel.

„Naše střelba byla příšerná. Neproměnily jsme střely, které běžně dáváme,“ řekla rozehrávačka Veronica Burtonová.

Finále WNBA - 2. zápas

Golden State Valkyries - Atlanta Dream 65:79
Stav série 1:1

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