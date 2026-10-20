Angel přibrzdila valkýry. Skvělý výkon ve druhém finále WNBA znamená vyrovnání

Letošní mistryně světa z Berlína přispěla k výhře 30 body a 16 doskoky a spravila si chuť po prvním finálovém zápase, v němž se jí příliš nedařilo.
„Přišlo mi, že jsem minule tým zklamala, protože ve druhém poločase jsem nepomohla tak, jak jsem mohla. Nejen co se bodů týče. Dneska jsem chtěla ukázat, co ve mně je, a udělat maximum pro vítězství. Myslím, že se mi to povedlo,“ řekla Reeseová. Alespoň 30 bodů a 15 doskoků zaznamenala ve finále jako teprve třetí hráčka v historii.
Allisha Grayová přidala 18 bodů a Jordin Canadaová přispěla 13 body, deseti asistencemi a sedmi doskoky. Tým Dream uspěl ve finálovém zápase poprvé. V letech 2010, 2011 a 2013 prohrál série o titul vždy 0:3. Nyní bude mít dvakrát výhodu domácího prostředí.
V dresu Golden State se v pondělí tolik nedařilo Gabby Williamsové, která byla v úvodním finálovém duelu s 26 body hlavní strůjkyní výhry Valkyries. Tentokrát dala 14 bodů, když proměnila jen tři z 15 střel.
„Naše střelba byla příšerná. Neproměnily jsme střely, které běžně dáváme,“ řekla rozehrávačka Veronica Burtonová.
Finále WNBA - 2. zápas
Golden State Valkyries - Atlanta Dream 65:79