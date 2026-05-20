Madison Square Garden na nohou. Rekordní obrat přinesl Knicks první výhru

Autor: ,
  7:12aktualizováno  8:24
Konferenční finále NBA se rozjíždí ve velkém stylu, také souboj o šampiona Východu se rozhodl až v prodloužení. Basketbalisté New York Knicks v domovské Madison Square Garden zvítězili nad Cleveland Cavaliers 115:104, když v posledních osmi minutách základní doby smazali odstup 22 bodů.
Jalen Brunson a fandové New York Knicks oslavují. | foto: Brad PennerReuters

Knicks se postarali o největší obrat v historii klubu v play off a o druhý největší v dějinách soutěže. Pouze Los Angeles Clippers v roce 2012 otočili duel v poslední čtvrtině ze ztráty 24 bodů s Memphisem.

New York si tak připsal v letošním play off už osmou výhru za sebou. Tentokrát byl však porážce blízko, když ve druhé a třetí čtvrtině Cleveland převzal iniciativu a i díky 29 bodům Donovana Mitchella si vypracoval výrazný náskok.

Jenže Knicks se nevzdali a pod vedením své hvězdy Jalena Brunsona a jeho 38 bodů začali manko rychle stahovat a 45 vteřin před koncem už bylo srovnáno po šťastné trojce od náhradníka Landryho Shameta, což vyvolalo bouřlivou reakci v Madison Square Garden, kde všichni fanoušci tou dobou byli na nohou.

Jalen Brunson velí k historickému obratu:

Cleveland si sice vzal ještě vedení zpět, ale Brunson zařídil prodloužení a v něm už New York dominoval především díky 9 bodům do té doby nevýrazného O. G. Anunobyho, který se vrátil do hry po zranění. Celkem Knicks posledních osm minut a pětiminutové prodloužení vyhráli 44:13.

„Nevím, jestli jsem byl někdy v play off utkání svědkem něčeho takového,“ řekl trenér newyorského celku Mike Brown, který v NBA působí 29 let a čtyřikrát získal titul jako asistent. „Najít cestu k vítězství poté, co tým o tolik prohrával, za to musím hráčům opravdu složit poklonu,“ dodal.

Naopak na straně Clevelandu zavládlo velké zklamání. „Vedli jsme o 22 bodů a dokonce zbývalo osm minut. To prostě musíte vyhrát. Jenže nám se to nepovedlo. Nechápu,“ prohlásil Mitchell. „Tři čtvrtiny jsme hráli skvělý basketbal. Jenže pak bohužel dominoval soupeř. Musíme si rozebrat, co se tam stalo,“ dodal kouč Kenny Atkinson.

New York je tak tři výhry od toho, aby se poprvé od roku 1999 podíval do finále.

Play off NBA - výsledek

Finále Východní konference – 1. zápas:

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 115:104 po prodl.

