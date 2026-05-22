Knicks dál sviští Východem. Druhý bod jim zajistil Hart, Cleveland musí zabrat doma

Autor: ,
  7:54
Basketbalisté New Yorku porazili 109:93 Cleveland a ve finále Východní konference NBA po dvou domácích zápasech v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0. Největší podíl na výhře měl Josh Hart, který s 26 body předvedl životní výkon v play off. New York o vítězství rozhodl sérií 18:0 ve třetím dějství.
Josh Hart ve druhém konferenčním finále.

Josh Hart ve druhém konferenčním finále. | foto: Reuters

K úspěchu ho vedle Harta dovedli také Jalen Brunson s 19 body a 14 asistencemi, double double zaznamenal i Karl Anthony Towns s 18 body a 13 doskoky.

„Josh předvedl neskutečný výkon,“ řekl trenér New Yorku Mike Brown, jehož tým v probíhajícím play off vyhrál devátý zápas za sebou a může pomýšlet na první finálovou účast od roku 1999.

„My to ale bereme tak, jako by to bylo 0:0. Musíme vyhrát další zápas, který je pro nás ten nejdůležitější v sezoně,“ řekl Towns. „Jsme hladoví a moc dobře víme, že v play off nesmíte podlehnout uspokojení,“ dodal.

Cleveland, který v předchozím zápase v New Yorku promarnil vedení o 22 bodů, tak stejně jako ve čtvrtfinále s Detroitem ztratil úvodní dva duely. Sérii Cavaliers nakonec rozhodli v sedmém utkání.

„Nemusíme mít hlavy dole. Využili domácího prostředí, to už jsme zažili,“ uvedl Donovan Mitchell, který byl s 26 body nejlepším střelcem Clevelandu. „Už jsem hráli sedmý zápas, takže ztráta 0:2 nás nemůže moc rozhodit,“ dodal.

Sestřih druhého utkání Knicks vs. Cleveland:

James Harden přidal 18 bodů a Jarrett Allen zaznamenal 13 bodů a 10 doskoků. Jinak se Clevelandu střelecky moc nedařilo a úspěšnost měl necelých 39 procent. „Když nedáváte koše, dostáváte vlastní obranu pod obrovský tlak,“ řekl Harden.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

