Po 42 letech ve finále. Pardubice cítí šanci na druhý titul. I když čelí Nymburku

  9:43
V roce 1984, kdy získali titul, hráli pardubičtí basketbalisté vůbec první československé finále play off. V úterý, po 42 letech a už v samostatné české nejvyšší soutěži, Beksa zahajuje svoje druhé. V 18 hodin na palubovce mistrovského Nymburka, kde se ve středu ve stejnou dobu koná i zápas číslo 2. Pro odvety na Dašické si pak v kalendáři tučně zaškrtněte nejbližší neděli a pondělí.
Martin Kříž z Nymburka u míče v zápase s Pardubicemi, brání ho Luboš Kovář. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Žádný jiný ligový mančaft letos nedokázal s Nymburkem, tuzemským basketbalovým kolosem a obhájcem mistrovské trofeje, odehrát VŠECHNY svoje zápasy tak vyrovnaně jako pardubická Beksa. Ve čtyřech z pěti případů se rozhodovalo v těsné koncovce, v tom posledním, finále národního poháru, sice šampion v závěru odskočil, ale stejně zvítězil jen o šest.

Východočeši jsou navíc jedním z pouhých čtyř českých klubů, jež Nymburk v ročníku dokázaly přemoci v Maxa NBL. Stalo se tak v polovině loňského prosince na neutrální půdě v Kolíně, kde byl sok veden jako domácí - zvítězili 100:95.

Co tohle v souhrnu znamená? Že Beksa může jít do souboje o zlaté medaile, v klubové historii teprve druhého, s čistou hlavou a bez bázně. A to navzdory faktu, že úroveň Nymburka je momentálně mnohem výš než v průběhu sezony, kdy jeho hráči válčili současně na několika frontách a projevoval se na nich náročný program.

Pardubický Ryan Moffatt (v červeném) a nymburský J. T. Shumate se ženou za míčem.

Sebevědomí Pardubáků notabene muselo vyskočit do závratných výšin, když se jim povedl nevídaný obrat v semifinálové sérii s Brnem z 0:2 na konečných 4:2. To Nymburk zatím projížděl play off v podstatě jako kombajn lánem zralé pšenice. Tahle zkušenost snad může Bekse posloužit jako drobná výhoda, byť její rival zůstává velkým favoritem.

„Hned od druhého dne po našem postupu přes Brno se nastavujeme na to, že první finálový zápas bude nesmírně důležitý a jdeme ho vyhrát. Myslím si, že úvodní utkání může udávat ráz celé série,“ říká Jan Šotnar, trenér Pardubic, nebojácně před úvodním mačem, jehož rozskok se uskuteční v úterý od 18 hodin v nymburské hale.

Beksa je extrémně motivovaná

Šotnar má dobrou představu, co jeho tým čeká, protože se s Nymburkem předloni ve finále potýkal ještě coby kouč ústecké Slunety.

„Moc dobře si pamatuji, jak jsme tehdy s Ústím první zápas prohráli v prodloužení. Kdyby to dopadlo opačně, finále mohlo vypadat úplně jinak,“ míní trenér. „Neříkám, že první utkání rozhodne potenciálně sedmizápasovou sérii, ale bude velmi důležité. Proto naše oči i naše mysl směřují právě k prvnímu zápasu,“ předesílá.

Podle něho je mužstvo na finálovou bitvu s hegemonem (na čtyři vítězství) extrémně motivované, což bylo ostatně poznat ve všech letošních vzájemných klání.

„Víme, proti komu nastupujeme. Je to protivník, který hraje Ligu mistrů, v níž se dostal mezi osm nejlepších týmů a vypadl až s pozdějším vítězem soutěže. To jasně ukazuje kvalitu nymburského týmu,“ konstatuje trenér Beksy Šotnar.

Zed Key, americký pivot Beksy, jenž v průběhu semifinále s Brnem laboroval se zraněním, neskrývá, že je z nadcházející finálové konfrontace s Nymburkem nadšený.

„Celou sezonu jsme tvrdě pracovali, abychom se dostali až sem, a náš první cíl jsme splnili. Teď máme před sebou nový úkol, a tím je získat titul,“ vyhlašuje 24letý podkošový hráč. „Věřím, že náš tým je toho schopen, a uděláme všechno pro to, abychom uspěli.“

I on si je nicméně vědom enormní síly dvacetinásobného(!) českého šampiona.

Zed Key z Pardubic útočí na nymburský koš kolem Wesleyho Dreamera.

„Je jasné, že před námi stojí velmi kvalitní soupeř. Klíčem bude obrana, v níž musíme být maximálně disciplinovaní. Stejně tak musíme držet při sobě v útoku,“ uvažuje Key. „I když se nám třeba nebude střelecky dařit, nesmíme ztratit tempo ani sebevědomí. Musíme pokračovat v naší hře a zůstat jednotní po celých čtyřicet minut každého utkání,“ dodává tento dlouhán.

Po 42 letech ve finále. Pardubice cítí šanci na druhý titul. I když čelí Nymburku

V roce 1984, kdy získali titul, hráli pardubičtí basketbalisté vůbec první československé finále play off. V úterý, po 42 letech a už v samostatné české nejvyšší soutěži, Beksa zahajuje svoje druhé....

