Rekordní obrat a NY Knicks jsou výhru od titulu. Spurs promarnili náskok 29 bodů

V Madison Square Garden to dlouho vypadalo, že domácí míří za druhou porážkou za sebou. San Antonio v poločase vedlo o 27 bodů, což se zatím ve finále žádnému hostujícímu celku nepovedlo.
V úvodu třetího dějství Spurs navýšili vedení na 29 bodů, pak ale Knicks začali velký obrat. Ziskem 36 bodů se na něm podílel Jalen Brunson, Anunoby přidal 33 bodů a navíc se postaral o rozhodující koš, když těsně před koncem doskočil Brunsonovu střelu.
Vítězný dopich O. G. Anunobyho:
„Před zápasem jsem mu řekl, že vzhledem k tomu, jak je velký a silný, tak musí být na útočném doskoku jako monstrum,“ řekl trenér Knicks Mike Brown. „Myslím, že to byla nejslavnější akce v historii klubu,“ dodal.
„Udělal jsem přesně to, co bylo potřeba. Dal jsem míč Jalenovi a pak jsem si to namířil rovnou ke koši. O tom to je. O doskoku a druhých šancích,“ přidal Anunoby. „Byla to doslova boží ruka,“ přidal jeho spoluhráč Karl-Anthony Towns.
Hvězda hostů Victor Wembanyama zaznamenal 24 bodů a 13 doskoků, ve druhé půli mu však Knicks dovolili jen osm bodů. Dvaadvacetiletý francouzský pivot měl také necelé dvě minuty před koncem šanci poslat Spurs do vedení o tři body, ale zahodil oba trestné hody.
„Teď máme dvě volby. Špatná by byla to vzdát. Tou dobrou je se z toho poučit a bojovat. A přesně to uděláme,“ řekl Wembanyama, který má na kontě tři body za hrubé fauly a pokud by v pátém finále zaznamenal další, dostal by automatický jednozápasový trest.
Knicks předvedli největší obrat v historii finále NBA. Od roku 1997, kdy liga vede statistiky průběhu jednotlivých čtvrtin, se něco podobného podařilo pouze Boston Celtics, jenž v roce 2008 proti Los Angeles Lakers smazal ztrátu 24 bodů.
Finále play off NBA - 4. zápas
New York Knicks - San Antonio Spurs 107:106 (22:41, 49:76, 75:90)