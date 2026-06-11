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Rekordní obrat a NY Knicks jsou výhru od titulu. Spurs promarnili náskok 29 bodů

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  7:08aktualizováno  7:29
New York Knicks po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve finále NBA porazili basketbalisty San Antonio Spurs 107:106 a dělí je jedna výhra od prvního titulu od roku 1973. O vítězství rozhodl 1,2 sekundy před koncem britský křídelník O. G. Anunoby. Knicks vedou 3:1 na zápasy a sérii můžou ukončit v noci na neděli.

Čtvrtý finálový zápas zvládli New York Knicks senzačně otočit. | foto: Vincent CarchiettaReuters

V Madison Square Garden to dlouho vypadalo, že domácí míří za druhou porážkou za sebou. San Antonio v poločase vedlo o 27 bodů, což se zatím ve finále žádnému hostujícímu celku nepovedlo.

V úvodu třetího dějství Spurs navýšili vedení na 29 bodů, pak ale Knicks začali velký obrat. Ziskem 36 bodů se na něm podílel Jalen Brunson, Anunoby přidal 33 bodů a navíc se postaral o rozhodující koš, když těsně před koncem doskočil Brunsonovu střelu.

Vítězný dopich O. G. Anunobyho:

„Před zápasem jsem mu řekl, že vzhledem k tomu, jak je velký a silný, tak musí být na útočném doskoku jako monstrum,“ řekl trenér Knicks Mike Brown. „Myslím, že to byla nejslavnější akce v historii klubu,“ dodal.

„Udělal jsem přesně to, co bylo potřeba. Dal jsem míč Jalenovi a pak jsem si to namířil rovnou ke koši. O tom to je. O doskoku a druhých šancích,“ přidal Anunoby. „Byla to doslova boží ruka,“ přidal jeho spoluhráč Karl-Anthony Towns.

Hvězda hostů Victor Wembanyama zaznamenal 24 bodů a 13 doskoků, ve druhé půli mu však Knicks dovolili jen osm bodů. Dvaadvacetiletý francouzský pivot měl také necelé dvě minuty před koncem šanci poslat Spurs do vedení o tři body, ale zahodil oba trestné hody.

„Teď máme dvě volby. Špatná by byla to vzdát. Tou dobrou je se z toho poučit a bojovat. A přesně to uděláme,“ řekl Wembanyama, který má na kontě tři body za hrubé fauly a pokud by v pátém finále zaznamenal další, dostal by automatický jednozápasový trest.

Knicks předvedli největší obrat v historii finále NBA. Od roku 1997, kdy liga vede statistiky průběhu jednotlivých čtvrtin, se něco podobného podařilo pouze Boston Celtics, jenž v roce 2008 proti Los Angeles Lakers smazal ztrátu 24 bodů.

Finále play off NBA - 4. zápas

New York Knicks - San Antonio Spurs 107:106 (22:41, 49:76, 75:90)
Nejvíce bodů: Brunson 36, Anunoby 33, Towns 13, Alvarado 8, Mikal Bridges 7 – V. Wembanyama 24, D. Harper 21, Fox a Vassell po 18, Castle 13. Stav série: 3:1.

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