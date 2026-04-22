Třem Francouzkám to pálilo. USK přehrál Žabiny i v Brně a je výhru od dalšího titulu

  20:37
Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily ve druhém finále ŽBL na palubovce brněnských Žabin 85:57 a už jen jedna výhra je dělí od jubilejního dvacátého titulu v samostatné historii a šestnáctého za sebou. V sérii hrané na tři vítězné zápasy vedou 2:0. Rozhodnout mohou už v neděli doma na Královce. Hrát se bude od 15:00.
Pauline Astierová (vlevo) z USK Praha uniká v zápase se Žabinami Brno, brání ji Petra Záplatová. | foto: Žabiny Brno

Obhájkyně titulu táhla kapitánka Valériane Ayayiová, francouzská křídelnice zaznamenala double double za 15 bodů a 10 doskoků. Střelecky stejně úspěšná byla i její krajanka Janelle Salaünová.

Na straně domácího týmu si připsala 15 bodů Petra Záplatová. Brňankám chyběla rozehrávačka Eliška Hamzová, která již odcestovala do USA na přípravný kemp před startem WNBA.

Pražanky navázaly proti Žabinám na pondělní domácí vítězství 106:71 a vyhrály v tomto ligovém ročníku i 30. utkání. V domácí soutěžily prodloužily neporazitelnost na 63 zápasů. Naposledy neuspěly před dvěma lety právě na palubovce Žabin, kde v druhém utkání finálové série prohrály 69:71.

Svěřenkyně trenéra Martina Bašty měly duel v hale Rosnička od začátku pod kontrolou. Brněnské soupeřky nepustily ani jednou do vedení a po šňůře devíti bodů v závěru první části vyhrály úvodní desetiminutovku 24:9. Sedm bodů zaznamenala Ayayiová.

Favoritky navýšily v úvodu druhé čtvrtiny vedení až na 19 bodů. Jejich nápor zastavila Záplatová, po jejíchž trefách se Brňanky dotáhly na jedenáctibodové manko (21:32). V závěru poločasu ale hráčky USK opět odskočily. Utekly do vedení o 22 bodů a do kabin šly s náskokem o dvacet. Žabiny brzdilo také jedenáct ztrát.

Ve třetí čtvrtině narostlo manko Brňanek až na 30 bodů. Po zlepšené obraně sice domácí hráčky snížily, před poslední čtvrtinou ale stále prohrávaly o 19. V poslední desetiminutovce si basketbalistky USK vítězství pohlídaly. Brněnského soupeře v zápase předčily na doskoku poměrem 45:33, připsaly si také 17 zisků.

Chance Ženská basketbalová liga

Finále play off - 2. zápas

Žabiny Brno - ZVVZ USK Praha 57:85 (9:24, 30:50, 43:62)
Nejvíce bodů: Záplatová 15, S. Jonesová 12, Colleyová 11, Zeithammerová a Kytlicová po 7 - Ayayiová a Salaünová po 15, Astierová 13, Čechová 11, Carletonová 10, Cazorlaová 9. Fauly: 27:18. Trestné hody: 18/15 - 29/16. Trojky: 6:9. Doskoky: 33:45. Stav série: 0:2.

