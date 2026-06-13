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Pardubice přežily, Nymburk vyprovodily s výpraskem. Finále rozhodne sedmý zápas

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  19:45
Basketbalisté Pardubic zvítězili v šestém finále NBL nad Nymburkem vysoko 86:57, zvládli i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17:00 v Praze na Královce. K vítězství Beksy přispěl 22 body Trey Bonham. Na straně poražených byl nejlepším střelcem jen s 11 body kapitán Martin Kříž.
Pardubičtí basketbalisté se radují z výhry nad Nymburkem v šestém finále.

Pardubičtí basketbalisté se radují z výhry nad Nymburkem v šestém finále. | foto: ČTK

Souboj o míč mezi hráči Nymburka a Pardubic v šestém finále.
Fanoušci podporují pardubické basketbalisty v šestém finále proti Nymburku.
Jaromír Bohačík se tlačí ke koši v šestém finále proti Pardubicím.
Matěj Svoboda v akci v šestém finále proti Pardubicím.
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„Neskutečné. Nebudu předstírat, že nejsem překvapený,“ řekl po utkání pardubický trenér Jan Šotnar. „Samozřejmě jsem našemu týmu věřil, ale že tady dneska sestřelí Nymburk, se pořád snažím vstřebat. Bylo evidentní, že Nymburku došla energie. My jsme na to trošičku spoléhali.“

Zápas začal přestřelkou z dálky. Domácí díky dvěma přesným trefám Luboše Kováře a jedné Jacoba Evanse vedli 3:0 a 9:3, za Nymburk se prosadili trojkami Ondřej Sehnal a Martin Kříž.

Ten načal osmibodovou sérii hostů a získal jim poprvé náskok. Na stavu 23:22 pro domácí po první čtvrtině se podílel osmi body Bonham, čímž zdvojnásobil svůj příspěvek z nepodařeného čtvrtečního duelu v Nymburce při porážce 71:92.

Robert Bonham si hledá prostor ke střele přes bránícího Jaquana Lawrence.

A třebaže další domácí střelec Joe Bryant byl stále na nule, dokázali Východočeši na začátku druhé desetiminutovky otočit devítibodovou sérií stav na 32:27.

Nymburk si vzal vedení zpět trojkami Matěje Svobody a J.T. Shumatea. Zato Bonham byl při chuti a trojkou a třemi šestkami zařídil Bekse náskok 39:36. Po trojce Adama Lukeše vedli domácí o pět bodů, ale smečí s klaksonem snížil před poločasem na 39:42 Jaquan Lawrence.

Po pauze díky koši kapitána Kamila Švrdlíka a prvním bodům Bryanta, který jich zvládl hned sedm v řadě, i dalšímu zakončení Švrdlíka vedla Beksa o 14 bodů.

Pardubickou sérii 11:0 přerušil až dvěma šestkami David Böhm. Bryant ale přidal dalších pět bodů za sebou a po koši Jakuba Tůmy to bylo už 60:41.

Pardubický basketbalista Jamonda Bryant v akci v šestém finále proti Nymburku.

„Říkal jsme mu před všemi hráči, že hraje výborné utkání, skvěle brání, je ho plné hřiště. Že dal nula bodů, je mi úplně jedno. Když ostatní vidí, že nejlepší hráč maká jako voják v obraně, tak se pak přidají. A to si myslím, že byl klíč k dnešnímu vítězství,“ komentoval Bryantův výkon Šotnar.

Domácí nadále dominovali, třetí čtvrtinu vyhráli 27:5 a měli náskok 25 bodů. Nejvyšší rozdíl v utkání byl ještě o sedm bodů vyšší, když Adam Lukeš zařídil stav 86:54. V závěru snížil syn kouče Orena Amiela Bar.

„To je basketbal. Podobné zápasy se stávají. Občas máte den jako my dnes. Oni získali sebevědomí, dávali střely. Nám to tam naopak nepadalo, ani snadné střely, a o sebedůvěru jsme přišli. To se prostě stává. Nic to o nás nevypovídá,“ uvedl kouč Nymburka.

Na sedm utkání se bude hrát finále poprvé od roku 2003, kdy zvítězila Opava nad Nymburkem 4:3 na zápasy. Středočeši před nadcházejícím sloučením s pražskou Slavií usilují o 21. titul. Pardubice jsou ve finále poprvé.

Finále play off basketbalové ligy mužů

6. zápas:

Pardubice - Nymburk 86:57 (23:22, 42:39, 69:44)
Nejvíce bodů: Bonham 22, Bryant 15, Švrdlík 12 - Kříž 11, Matěj Svoboda 10, J. Bohačík 7. Fauly: 23:21. Trestné hody: 20/16 - 30/15. Trojky: 8:6. Doskoky: 49:46. Stav série: 3:3.

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