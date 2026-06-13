Pardubice přežily, Nymburk vyprovodily s výpraskem. Finále rozhodne sedmý zápas

„Neskutečné. Nebudu předstírat, že nejsem překvapený,“ řekl po utkání pardubický trenér Jan Šotnar. „Samozřejmě jsem našemu týmu věřil, ale že tady dneska sestřelí Nymburk, se pořád snažím vstřebat. Bylo evidentní, že Nymburku došla energie. My jsme na to trošičku spoléhali.“
Zápas začal přestřelkou z dálky. Domácí díky dvěma přesným trefám Luboše Kováře a jedné Jacoba Evanse vedli 3:0 a 9:3, za Nymburk se prosadili trojkami Ondřej Sehnal a Martin Kříž.
Ten načal osmibodovou sérii hostů a získal jim poprvé náskok. Na stavu 23:22 pro domácí po první čtvrtině se podílel osmi body Bonham, čímž zdvojnásobil svůj příspěvek z nepodařeného čtvrtečního duelu v Nymburce při porážce 71:92.
A třebaže další domácí střelec Joe Bryant byl stále na nule, dokázali Východočeši na začátku druhé desetiminutovky otočit devítibodovou sérií stav na 32:27.
Nymburk si vzal vedení zpět trojkami Matěje Svobody a J.T. Shumatea. Zato Bonham byl při chuti a trojkou a třemi šestkami zařídil Bekse náskok 39:36. Po trojce Adama Lukeše vedli domácí o pět bodů, ale smečí s klaksonem snížil před poločasem na 39:42 Jaquan Lawrence.
Po pauze díky koši kapitána Kamila Švrdlíka a prvním bodům Bryanta, který jich zvládl hned sedm v řadě, i dalšímu zakončení Švrdlíka vedla Beksa o 14 bodů.
Pardubickou sérii 11:0 přerušil až dvěma šestkami David Böhm. Bryant ale přidal dalších pět bodů za sebou a po koši Jakuba Tůmy to bylo už 60:41.
„Říkal jsme mu před všemi hráči, že hraje výborné utkání, skvěle brání, je ho plné hřiště. Že dal nula bodů, je mi úplně jedno. Když ostatní vidí, že nejlepší hráč maká jako voják v obraně, tak se pak přidají. A to si myslím, že byl klíč k dnešnímu vítězství,“ komentoval Bryantův výkon Šotnar.
Domácí nadále dominovali, třetí čtvrtinu vyhráli 27:5 a měli náskok 25 bodů. Nejvyšší rozdíl v utkání byl ještě o sedm bodů vyšší, když Adam Lukeš zařídil stav 86:54. V závěru snížil syn kouče Orena Amiela Bar.
„To je basketbal. Podobné zápasy se stávají. Občas máte den jako my dnes. Oni získali sebevědomí, dávali střely. Nám to tam naopak nepadalo, ani snadné střely, a o sebedůvěru jsme přišli. To se prostě stává. Nic to o nás nevypovídá,“ uvedl kouč Nymburka.
Na sedm utkání se bude hrát finále poprvé od roku 2003, kdy zvítězila Opava nad Nymburkem 4:3 na zápasy. Středočeši před nadcházejícím sloučením s pražskou Slavií usilují o 21. titul. Pardubice jsou ve finále poprvé.
Finále play off basketbalové ligy mužů
6. zápas:
Pardubice - Nymburk 86:57 (23:22, 42:39, 69:44)