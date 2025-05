Středočeši prodloužili ve finále domácí neporazitelnost na 47 zápasů, jedinkrát neuspěli jen v roce 2003. Brno porazili i pošesté v sezoně a navázali proti němu na úterní vítězství z prvního finálového duelu 97:69. Nymburku dnes pomohlo také 16 trojek, Brno neproměnilo polovinu z 42 trestných hodů.

„Odvedli jsme dobrou práci. Všichni hráči předvedli velmi dobrý výkon. Každý se dokázal zapojit a pomoci týmu. Jsem za náš výkon velmi rád,“ řekl novinářům nymburský trenér Francesco Tabellini. „Teď máme trochu čas připravit se na třetí zápas. Ty jsme zatím v play off nehráli nejlépe a bude to v něm velmi těžké. Věřím, že ale budeme bojovat až do konce a pokusíme se získat další bod,“ doplnil Tabellini.

Nymburk v úvodní čtvrtině vedli střelecky jen tři hráči - Bohačík, Ondřej Sehnal a Stephen Brown. Po osmi bodech Bohačíka nejprve domácí získali vedení 8:2, po dalších 12 Sehnalových vedli 20:16 a díky závěrečným sedmi bodům Browna vyhráli Středočeši první část 27:24.

Ondřej Sehnal se snaží zblokovat nájezd Matěje Dáni.

Hosté snížili na rozdíl od prvního utkání počet ztrát, ve druhé čtvrtině ale jejich manko dál rostlo. Po Brownovu úspěšném nájezdu získali domácí poprvé dvojciferné vedení 38:28. Brno se ještě dotáhlo po trefách Šimona Svobody a Richarda Bálinta na rozdíl šesti bodů, Nymburk ale po dalších sedmi bodech v řadě opět utekl. Po tříbodovém koši Matěje Svobody odcházeli Středočeši do poločasové přestávky s vedením 56:39.

Po návratu z kabin domácí hráči další soupeřovu snahu definitivně otupili. Po devíti bodech v řadě, z nichž dal sedm Bohačík, vedli 65:39 a náskok poté udržovali. Třetí čtvrtinu vyhráli 25:13 a do závěrečné desetiminutovky šli s vedením o 29 bodů.

V ní už Středočeši duel kontrolovali a po Svobodově trojce pokořili více než tři minuty před koncem stobodovou hranici. V závěru také dosáhl na double double J.T. Schumate, který nasbíral 17 bodů a 11 doskoků.

„Nymburk má obrovskou kvalitu. Já jsem rád, že jsme se snažili bojovat, v prvním poločase to bylo vidět. Dokud jsme měli energii, tak byl výkon dobrý. Ale pak zas přišla pasáž, kdy nám Nymburk uletěl,“ uvedl brněnský trenér Martin Vaněk.

„Snažíme se ze sebe vymačkat, co to jde, ale je to složité. Máme zranění, nemoci, ale musíme se s tím popasovat a doma ze sebe dostat maximum. Věřím, že nás poženou fanoušci, že je Nymburk ucítí a na jeho výkonu se to projeví. A my že ze sebe vymačkáme to nejlepší a předvedeme doma lepší výsledek,“ dodal Vaněk.

Nymburk je ve finále pojedenadvacáté za posledních 23 let. Basket Brno se do rozhodující série probojoval poprvé. Navazuje na zaniklý BC Brno, který získal 23 titulů a je nejúspěšnějším klubem mužské ligy.