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Knicks přehráli San Antonio ve finále NBA i podruhé, koncovku rozhodl Brunson

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  8:07
Basketbalisty New York Knicks dělí dvě vítězství od zisku titulu v NBA, prvního od roku 1973. Druhé finále na palubovce San Antonia vyhráli o jediný bod 105:104. Skóre mohl otočit Victor Wembanyama necelé dvě sekundy před koncem, ale střelu neproměnil. Série za stavu 2:0 bude pokračovat v Madison Square Garden v noci na úterý a může skončit již o dva dny později.
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Jalen Brunson z New Yorku zakončuje, o blok se snaží dvojice Julian Champagnie (vlevo) a Victor Wembanyama. | foto: Reuters

Hvězdný Francouz Wembanyama byl nejlepším střelcem utkání s 29 body, přidal devět doskoků či čtyři bloky, ale poslední pokus minul. „Nemůžeme změnit minulost. Už teď proto myslíme na třetí zápas,“ odmítl přemýšlet o nepovedeném závěru. Vítězný celek vedl Karl-Anthony Towns s 21 body a 13 doskoky.

Knicks jsou teprve třetím týmem v historii soutěže, který vyhrál oba úvodní finálové duely na hřišti soupeře. Před ním se to povedlo pouze Chicagu v roce 1993 a Houstonu o dvě sezony později. New York získal druhý bod série, přestože průběžně ztrácel až 12 bodů a střílel s úspěšností ani ne 42 procent.

„New York se dnes ukázal. Fanoušci Knicks se ukázali, naše energie byla cítit. Našli jsme způsob, jak to celé zvládnout a jak ubránit poslední útok, i když se nám nedařilo bránit vlastně skoro celou poslední čtvrtinu,“ řekl Towns, jenž táhne tým za první trofejí po 53 letech.

Spurs šli do poslední čtvrtiny s mankem devíti bodů, zabrali však a ještě 40 sekund před koncem o dva body vedli. Poté vyrovnal Jalen Brunson a následně šestkou překlopil vedení na stranu Knicks 9,5 sekundy před koncem. Fauloval Wembanyama, smutný hrdina dramatického závěru.

Fanoušci New York Knicks po druhém finále NBA proti San Antoniu.
Jalen Brunson z New Yorku zakončuje, o blok se snaží dvojice Julian Champagnie (vlevo) a Victor Wembanyama.
Jalen Brunson z New Yorku se soustředí na střelu ve druhém finále NBA.
Jalen Brunson z New Yorku zakončuje mezi hráči San Antonia.
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Domácí kouč Mitch Johnson se snažil vylepšit poraženeckou náladu. „Hráli jsme odhodlaně, s nasazením i bojovností. Doufejme, že se nám podaří v tomto módu zůstat a hrát tak i v New Yorku,“ řekl.

Lídry Knicks vedle Townse byli Brunson a Mikal Bridges s 20 body či OG Anunoby se 17 body. Knicks nastřádali 29 asistencí, San Antonio o sedm méně. V play off vyhráli již třinácté utkání za sebou, což je druhá nejdelší série v historii NBA.

Finále play off NBA - 2. zápas:

San Antonio - New York 104:105 (34:25, 52:56, 75:84)

Nejvíce bodů: Wembanyama 29, Fox 20, Harper 15 - Towns 21, Bridges a Brunson po 20. Stav série: 0:2.

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