Knicks přehráli San Antonio ve finále NBA i podruhé, koncovku rozhodl Brunson

Hvězdný Francouz Wembanyama byl nejlepším střelcem utkání s 29 body, přidal devět doskoků či čtyři bloky, ale poslední pokus minul. „Nemůžeme změnit minulost. Už teď proto myslíme na třetí zápas,“ odmítl přemýšlet o nepovedeném závěru. Vítězný celek vedl Karl-Anthony Towns s 21 body a 13 doskoky.
Knicks jsou teprve třetím týmem v historii soutěže, který vyhrál oba úvodní finálové duely na hřišti soupeře. Před ním se to povedlo pouze Chicagu v roce 1993 a Houstonu o dvě sezony později. New York získal druhý bod série, přestože průběžně ztrácel až 12 bodů a střílel s úspěšností ani ne 42 procent.
„New York se dnes ukázal. Fanoušci Knicks se ukázali, naše energie byla cítit. Našli jsme způsob, jak to celé zvládnout a jak ubránit poslední útok, i když se nám nedařilo bránit vlastně skoro celou poslední čtvrtinu,“ řekl Towns, jenž táhne tým za první trofejí po 53 letech.
Spurs šli do poslední čtvrtiny s mankem devíti bodů, zabrali však a ještě 40 sekund před koncem o dva body vedli. Poté vyrovnal Jalen Brunson a následně šestkou překlopil vedení na stranu Knicks 9,5 sekundy před koncem. Fauloval Wembanyama, smutný hrdina dramatického závěru.
Domácí kouč Mitch Johnson se snažil vylepšit poraženeckou náladu. „Hráli jsme odhodlaně, s nasazením i bojovností. Doufejme, že se nám podaří v tomto módu zůstat a hrát tak i v New Yorku,“ řekl.
Lídry Knicks vedle Townse byli Brunson a Mikal Bridges s 20 body či OG Anunoby se 17 body. Knicks nastřádali 29 asistencí, San Antonio o sedm méně. V play off vyhráli již třinácté utkání za sebou, což je druhá nejdelší série v historii NBA.
Finále play off NBA - 2. zápas:
San Antonio - New York 104:105 (34:25, 52:56, 75:84)
Nejvíce bodů: Wembanyama 29, Fox 20, Harper 15 - Towns 21, Bridges a Brunson po 20. Stav série: 0:2.