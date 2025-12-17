New York po 26 letech získal trofej v NBA! V pohárovém finále Knicks udolali Spurs

Autor: ,
  8:10
Naposledy basketbalisté New York Knicks zvedali nad hlavu trofej ještě v minulém století, a to když v roce 1999 vyhráli konferenční finále. Do sbírky k dvěma sezonním titulům v sedmdesátých letech teď prominentní organizace přidává nový, méně ceněný, přírůstek. Tým kolem hvězdného rozehrávače Jalena Brunsona vyhrál lasvegaské finále NBA Cupu, když porazil San Antonio 124:113.
Karl-Anthony Towns zvedá se spoluhráči nad hlavu NBA Cup.

Karl-Anthony Towns zvedá se spoluhráči nad hlavu NBA Cup. | foto: AP

Kouč Knicks Mike Brown ve finále NBA Cupu.
Udivený Josh Hart se obrací k rozhodčím ve finále NBA Cupu.
Karl-Anthony Towns slaví koš ve finále NBA Cupu.
Jalen Brunson zakončuje ve finále NBA Cupu.
6 fotografií

New York je po Los Angeles Lakers a Milwaukee Bucks třetím vítězem. Nejužitečnějším hráčem finále byl vyhlášený rozehrávač Jalen Brunson, který nasbíral 25 bodů a osm asistencí.

O osudu zápasu v Las Vegas rozhodla až poslední čtvrtina. New York sice do ní vstupoval s mankem pěti bodů, závěrečnou část ale ovládl 35:19. Výrazně mu pomohly doskoky: Spurs předčil 59:42, z toho 23:18 na útočné polovině. I díky tomu vytěžili Knicks 56 bodů zpod koše oproti 44 soupeřovým.

„Vyhrát pohár je dobrý pocit. Nebylo to hezké utkání, neodehrál jsem svůj nejlepší zápas, přesto jsme našli cestu. Zůstali jsme při sobě, byli jsme soustředění a všichni spoluhráči si zaslouží kredit za to, co dnes předvedli. Byli fenomenální,“ řekl Brunson.

Osmadvacet bodů přidal OG Anunoby, 16 bodů a 11 doskoků Karl-Anthony Towns, jenž hrál s poraněným lýtkem. Spurs se nejvýrazněji prosadila lavička: Dylan Harper nasbíral 21 bodů, Victor Wembanyama 18. Ze základní pětice De’Aaron Fox nasbíral 16 bodů, Stephon Castle 15 a 12 asistencí, dohromady ale proměnili jen devět z 29 střel.

Kouč Knicks Mike Brown ve finále NBA Cupu.
Udivený Josh Hart se obrací k rozhodčím ve finále NBA Cupu.
Karl-Anthony Towns slaví koš ve finále NBA Cupu.
Jalen Brunson zakončuje ve finále NBA Cupu.
6 fotografií

Spurs nepomohlo, že 59 procent času vedli. Knicks si zajistili prémie více než 318 tisíc dolarů (zhruba 6,6 milionu korun), v součtu s prémiemi za postup do finále si každý hráč pod smlouvou celkem přijde zhruba na 530 tisíc.

Do základní části NBA se zápas nezapočítal. New York je druhý ve Východní konferenci, San Antonio čtvrté na západě. Trofej mohli Spurs získat poprvé od roku 2014, kdy popáté vyhráli ligu. NBA Cup je do ní vložený.

Finále NBA Cupu v Las Vegas

New York - San Antonio 124:113

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Famila Schio vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 2. kolo - 17. 12. 2025:Famila Schio vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
17. 12. 20:00
  • 1.79
  • 16.10
  • 2.18
AZS Lublin vs. Žabiny BrnoBasketbal - 2. kolo - 18. 12. 2025:AZS Lublin vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
18. 12. 18:00
  • 1.30
  • 15.30
  • 3.64
Mechelen vs. KP BrnoBasketbal - 2. kolo - 18. 12. 2025:Mechelen vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
18. 12. 20:30
  • 1.16
  • 17.30
  • 5.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Sedm asistencí. Češi v NHL připravovali góly, blýskli se hlavně Pastrňák a Nečas

Martin Nečas se raduje z branky Colorada.

Hokejoví útočníci David Pastrňák (0+2) a Pavel Zacha (0+1) produktivitou podpořili výhru Bostonu 4:1 nad Utahem s Vítkem Vaněčkem v bráně. V dalších úterních zápasech NHL se prosadili ještě Martin...

17. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  8:27

Moc se ptala, tak norskou biatlonistku vyřadili. Stydím se, zuří Björndalen

Karoline Offigstad Knottenová na trati sprintu na mistrovství světa v...

V sobotu byla klíčovou členkou ženské štafety, když se na třetím úseku probojovala na druhé místo, které nakonec Norkám patřilo i v cíli. V hodnocení Světového poháru je druhou nejlepší norskou...

17. prosince 2025  8:12

New York po 26 letech získal trofej v NBA! V pohárovém finále Knicks udolali Spurs

Karl-Anthony Towns zvedá se spoluhráči nad hlavu NBA Cup.

Naposledy basketbalisté New York Knicks zvedali nad hlavu trofej ještě v minulém století, a to když v roce 1999 vyhráli konferenční finále. Do sbírky k dvěma sezonním titulům v sedmdesátých letech...

17. prosince 2025  8:10

Na finále MS za něco přes tisícovku. FIFA po kritice zavedla levnější lístky

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA po kritice cen vstupenek na mistrovství světa 2026 ze strany fanouškovských organizací zavedla levnější kategorii lístků. FIFA uvedla, že speciální vstupenky pro...

17. prosince 2025  7:05

USK se ve Schiu pokusí navázat na velkou výhru, v Eurolize vyzve bývalou oporu

Basketbalistky USK Praha se radují.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha sehrají ve středu poslední letošní zápas v Eurolize, kde obhajují titul. Na palubovce italského Schia zabojují o důležitou pátou výhru v soutěži, díky níž by si upevnily...

17. prosince 2025

Smrt po potyčce. Protiva Sawchuk chytal jako bůh, ukrutně trpěl a kdekoho štval

Premium
Terry Sawchuk v brance Los Angeles Kings se svou ikonickou maskou.

Málokterá sportovní kariéra je tak úžasně magická i ukrutně tragická jako ta, kterou prožil Terry Sawchuk. Trpký konec ji jen korunoval. Famózní hokejový gólman zemřel 31. května 1970 v New Yorku na...

17. prosince 2025

Barcelona přemohla v Eurolize bývalého kouče Nymburka, má čtvrtý triumf v řadě

Tomáš Satoranský během utkání s Boloňou.

Basketbalisté FC Barcelona vyhráli v Eurolize čtvrtý zápas za sebou, z Paříže si odvezli vítězství 85:69. Rozehrávač Tomáš Satoranský se na triumfu nad týmem bývalého nymburského trenéra Franceska...

16. prosince 2025  23:08,  aktualizováno  23:43

Češi už jsou ze šipkařského MS pryč. Gawlas hladce podlehl Priceovi

Šipkař Gerwyn Price (vlevo) slaví, na MS přemohl Adama Gawlase.

Šipkař Adam Gawlas na mistrovství světa podlehl 0:3 na sety šampionovi z roku 2021 Gerwynu Priceovi z Walesu. V prvním kole turnaje v londýnské Alexandra Palace tak skončili oba čeští reprezentanti,...

16. prosince 2025  23:23

Postup i přes pátou prohru. Nymburk zabojuje v baráži o osmifinále Ligy mistrů

Vojtěch Hruban z Nymburku prchá před Jeremiahem Hillem.

Nymburští basketbalisté prohráli pátý souboj v Lize mistrů v řadě, na palubovce francouzského Élan Chalon padli 84:97. Po závěrečném 6. kole základní skupiny B se ale stejně mohou radovat. Jejich...

16. prosince 2025,  aktualizováno  23:05

Čtyři Češi pomohli Zugu do semifinále Ligy mistrů. Dál jdou i tři švédské celky

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Hokejisté Zugu v sestavě se čtveřicí českých hráčů Janem Kovářem, Dominikem Kubalíkem, Danielem Voženílkem a Davidem Skleničkou postoupili do semifinále Ligy mistrů poté, co odvetném utkání...

16. prosince 2025  22:30

Shiffrinová vyhrála v SP i čtvrtý slalom sezony. V Courchevelu byla suverénní

Američanka Mikaela Shiffrinová během slalomu v Courchevelu.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála i čtvrtý slalom sezony Světového poháru, v Courchevelu deklasovala soupeřky rozdílem třídy. Třicetiletá hvězda porazila druhou v pořadí Camille Rastovou...

16. prosince 2025  21:45,  aktualizováno  22:21

Bílkova průlomová sezona. Nejlepší střelec a kapitán pokračuje v Teplicích

Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians.

Fotbalové Teplice si pojistily svého kapitána a nejlepšího střelce, záložník Michal Bílek na Stínadlech prodloužil kontrakt, který by mu vypršel v létě. Prvoligový klub o tom informoval na svém webu,...

16. prosince 2025  20:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.