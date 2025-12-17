New York po 26 letech získal trofej v NBA! V pohárovém finále Knicks udolali Spurs

New York je po Los Angeles Lakers a Milwaukee Bucks třetím vítězem. Nejužitečnějším hráčem finále byl vyhlášený rozehrávač Jalen Brunson, který nasbíral 25 bodů a osm asistencí.
O osudu zápasu v Las Vegas rozhodla až poslední čtvrtina. New York sice do ní vstupoval s mankem pěti bodů, závěrečnou část ale ovládl 35:19. Výrazně mu pomohly doskoky: Spurs předčil 59:42, z toho 23:18 na útočné polovině. I díky tomu vytěžili Knicks 56 bodů zpod koše oproti 44 soupeřovým.
„Vyhrát pohár je dobrý pocit. Nebylo to hezké utkání, neodehrál jsem svůj nejlepší zápas, přesto jsme našli cestu. Zůstali jsme při sobě, byli jsme soustředění a všichni spoluhráči si zaslouží kredit za to, co dnes předvedli. Byli fenomenální,“ řekl Brunson.
Osmadvacet bodů přidal OG Anunoby, 16 bodů a 11 doskoků Karl-Anthony Towns, jenž hrál s poraněným lýtkem. Spurs se nejvýrazněji prosadila lavička: Dylan Harper nasbíral 21 bodů, Victor Wembanyama 18. Ze základní pětice De’Aaron Fox nasbíral 16 bodů, Stephon Castle 15 a 12 asistencí, dohromady ale proměnili jen devět z 29 střel.
Spurs nepomohlo, že 59 procent času vedli. Knicks si zajistili prémie více než 318 tisíc dolarů (zhruba 6,6 milionu korun), v součtu s prémiemi za postup do finále si každý hráč pod smlouvou celkem přijde zhruba na 530 tisíc.
Do základní části NBA se zápas nezapočítal. New York je druhý ve Východní konferenci, San Antonio čtvrté na západě. Trofej mohli Spurs získat poprvé od roku 2014, kdy popáté vyhráli ligu. NBA Cup je do ní vložený.
Finále NBA Cupu v Las Vegas
New York - San Antonio 124:113