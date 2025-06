Hosty dovedl k vítězství především nejužitečnější hráč soutěže Shai Gilgeous-Alexander, který nastřílel 35 bodů. Hosté prohrávali až o deset bodů, ale závěrečnou čtvrtinu ovládli 31:17. Klíčovou roli sehrál Gilgeous-Alexander, kanadský rozehrávač v posledních pěti minutách nasbíral 15 bodů.

„Zoufale jsme se snažili ten zápas dotáhnout do konce, proto jsme vyhráli. Od rána nám bylo jasné, že vracet se domů za stavu 2:2 je jiné, než kdyby to bylo 1:3,“ řekl Gilgeous-Alexander. Nejlepší ligový střelec odehrál 40 minut a proměnil všech deset trestných hodů, z 24 pokusů z pole proměnil polovinu. „Ukázal, co v něm je,“ uvedl trenér Thunder Mark Daigneault.

V týmu hostů se výrazně prosadil také autor 27 bodů Jalen Williams, Alex Caruso dal 20 bodů. Chet Holmgren zaznamenal double double za 14 bodů a 15 doskoků. Thunder trefili jen tři trojky ze 17 pokusů. Proměnili však 34 z 38 trestných hodů.

Domácím nepomohlo 20 bodů Pascala Siakama. Tyrese Haliburton nastřílel 18 bodů a náhradník Obi Toppin přidal 17 bodů. Pacers zahodili osm z 33 trestných hodů a minuli 25 z 36 tříbodových pokusů.

„Chtěli jsme vyhrát a měl jsem za to, že jsme v určitých úsecích hráli tak, aby se nám to povedlo. Jenže nepovedlo,“ uvedl Siakam, jehož tým si získal nejvyšší vedení (86:76) ve třetí části.

„Tenhle souboj je o extrémních vzestupech a pádech,“ řekl trenér Indiany Rick Carlisle. „Teď jsme na dně a musíme se z toho vzpamatovat,“ uvedl.

Pátý zápas o mečbol se uskuteční v noci na úterý SELČ v Oklahomě City.