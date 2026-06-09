Trump byl na finále NBA, Knicks mu radost neudělali. San Antonio se vrací do hry

Hlavní postavou zápasu byl s 32 body, osmi doskoky a třemi bloky Victor Wembanyama. Dvaadvacetiletý francouzský pivot byl vidět hlavně ve čtvrtém dějství, ve kterém nastřílel deset bodů. Výrazně tak přispěl k ukončení vítězné série Knicks, kteří v play off našli přemožitele po třinácti zápasech.
„Myslím, že jeho výkon nikoho nepřekvapil. Nic jiného od něj ani nečekáme,“ uvedl trenér Spurs Mitch Johnson, jehož tým zkazil domácím první finálový zápas v Madison Square Garden od roku 1999.
San Antonio vstoupilo do zápasu skvěle a vypracovalo si až dvanáctibodové vedení. Knicks ale ještě do poločasové přestávky srovnali hru a do druhé půle vstupovali s náskokem pěti bodů.
Spurs však dokázali získat iniciativu zpět a v závěru o jejich úspěchu rozhodly důležité koše Stephona Castla a De’Aarona Foxe. Castle navíc uzavřel skóre dvěma proměněnými trestnými hody a svou osobní bilanci na 23 bodech, Fox se postaral o 12 bodů.
Právě s poměrem šestek měl velký problém trenér Knicks Mike Brown. „Nikdy bych si nemyslel, že ve finále NBA uvidím, jak jeden tým hází ve druhém poločase 24 trestných hodů a druhý jen osm,“ prohlásil.
Na straně poražených byli nejproduktivnější Jalen Brunson s 32 body a O. G. Anunoby s 28 body, za svými průměry však zaostal Karl-Anthony Towns s 11 body a osmi doskoky a Mikal Bridges zapsal pouhé dva body.
Wembanyama oproti předchozím zápasům chválil zlepšení San Antonia v útoku i obraně. „Jsou to maličkosti, ale méně chyb znamená méně ztrát a větší kontrolu. Víc jsme se soustředili,“ uvedl.
Spurs vítězstvím zažehnali kritický stavu 0:3, který ještě žádný tým v historii NBA nedokázal otočit. Další zápas se na palubovce Knicks, kteří usilují o první titul od roku 1973, uskuteční v noci na čtvrtek SELČ.
Finále play off NBA - 3. zápas
New York Knicks - San Antonio Spurs 111:115 (22:33, 64:57, 91:92)