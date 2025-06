Oklahoma zaútočila už na konci první čtvrtiny, kdy pivot Chet Holmgren začal sedmi body šňůru 40:9, která týmu přinesla už čtyři minuty před poločasem vedení o 23 bodů. Výraznou roli měli Jalen Williams, který byl u všeho důležitého na začátku druhé čtvrtiny, a také Wiggins, jenž přispěl osmi body. Indiana se pak sice chytla deseti body v řadě, ale do druhé půle si i tak nesla ztrátu 18 bodů.

Pacers sice v play off už několikrát dokázali zvrátit zdánlivě prohraný zápas, ale tentokrát jim k tomu domácí nedali příležitost, protože si neustále udržovali vedení kolem 20 bodů. „Odvedli dobrou práci a nedovolili nám vrátit se do zápasu. Hráli velmi agresivně a těžili z protiútoků, zatímco my museli riskovat,“ řekl pivot Indiany Pascal Siakam. „Problém byl ale hlavně v nepovedené první půli. Tam jsme hráli špatně. Ve druhé už to bylo lepší, ale nemůžeme čekat, že budeme pořád otáčet zápasy,“ hodnotil trenér Pacers Rick Carlisle.

Gilgeous-Alexander v zápase překonal hranici 3000 bodů za sezonu, což se mu povedlo jako teprve dvanáctému hráči historie. Zároveň je teprve čtvrtým v dějinách, kdo dosáhl na tolik bodů a přidal k tomu i 600 asistencí. Dosud se to povedlo jen Michaelu Jordanovi, Lukovi Dončičovi a Jamesovi Hardenovi. Zároveň držitel ceny MVP za tuto sezonu překonal v zápase Jalena Brunsona z New Yorku a jeho 514 bodů a je tak nejlepším střelcem letošního play off.

„Dnes se nám pár věcí povedlo, ale stále tam bylo dost nedostatků. Na hřišti Indiany musíme být v třetím zápase ještě lepší,“ prohlásil Gilgeous-Alexander. „Proti nim nelze jen dát první ránu. Musíte je zasypávat ranami celý zápas, aby se nemohli postavit na nohy. A to se dnes povedlo. Doma ale budou ještě odolnější,“ tušil nejužitečnější hráč sezony.

Indiana v neděli nenašla tahouna v útoku. Nejlepším střelcem byl se 17 body Tyrese Haliburton, ale 12 bodů dal až za rozhodnutého stavu v poslední čtvrtině. Thunder měli hned čtyři hráče s více nastřílenými body než nejlepší střelec Pacers. „Každý dnes hrál v útoku lépe než v prvním zápase. Ale hlavně jsme hráli lépe jako tým. Hodně nám pomohli hráči z lavičky. Wiggins byl dnes klíčový,“ ocenil trenér Mark Daigneault výkon svého svěřence.