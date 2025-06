Indiana hrála s vědomím, že porážka znamená konec snu o prvním titulu v NBA v historii klubu. Navíc zdravotní potíže z předchozího duelu měl klíčový hráč týmu Tyrese Haliburton. Přesto ale nastoupil a pomáhal spoluhráčům zabojovat o největší úspěch v dějinách Pacers.

V úvodu sice Indiana zaspala a pustila hosty do rychlého vedení 10:2, ale po čtyřech minutách se probrala a od té doby na hřišti dominovala. Tým nastartoval Andrew Nembhard osmi body v řadě a vzápětí dal dalších osm bodů střídající Obi Toppin, s 20 body nakonec nejlepší střelec Indiany. Klíčová pasáž přišla ve druhé čtvrtině, po které měli domácí náskok už 22 bodů.

Indiana pak své vedení navýšila až na 31 bodů, což je druhá nejvyšší ztráta, kterou Oklahoma City v této sezoně zažila, a s přehledem mířila za vítězstvím. Osmiminutovou pasáž na konci první půle a na začátku druhé vyhráli Pacers poměrem 36:9. Až v poslední části, kdy už hráli převážně náhradníci a opory šetřily síly na rozhodující duel, se Thunder povedlo porážku alespoň snížit.

„Prostě jsme chtěli chránit naši palubovku a nedovolit jim u nás slavit. Byli jsme zády ke zdi a znovu jsme dokázali najít odpověď. Byl to skvělý týmový výkon. Já jsem na tuhle bandu opravdu hrdý,“ prohlásil Haliburton, který i přes zranění lýtka stihl za 22 minut dát 14 bodů a k tomu 5 asistencí. „Teď budou všichni mluvit o tom, jak jsme hráli dobře a že je Oklahoma City pod velkým tlakem. My ale tak mluvit nesmíme. To by pro naši mysl mohlo být nebezpečné. Je to jen o tom, abychom se soustředili na to, co sami můžeme kontrolovat. Je tu jeden jediný zápas o titul. Co víc si můžeme přát,“ dodal.

Nejlepším střelcem Oklahoma City byl opět Shai Gilgeous-Alexander s 21 body, zároveň se ale dopustil hned osmi ztrát. Bojující Indiana celkem donutila soupeře k 21 ztrátám. Z toho Pacers vytěžili 22 bodů z rychlých protiútoků. A pomohli si také 15 trojkami.

Tyrese Haliburton a Reggie Miller po šestém zápasy. Zklamaný Shai Gilgeous-Alexander.

„Tolik ztrát v první půli není pro náš tým typické. Vedlo to k mnoha rychlým protiútokům soupeře. Byli jsme moc statičtí a měli problémy v útoku,“ hodnotil trenér Thunder Mark Daigneault. „Máme ale na titul stejnou šanci jako Indiana. Sedmý zápas začíná za stavu 0:0 a bude záležet na tom, kdo to bude chtít víc,“ dodal.

Vedle Toppina, který je po Robertu Horrym teprve druhým hráčem v historii NBA, který v jedné finálové sérii z pozice náhradníka zaznamenal už 70 bodů, 30 doskoků a 12 trefených trojek, přispěli k výhře nejvíce Nembhard se 17 body, Pascal Siakam se 16 body a 13 doskoky.