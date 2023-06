Třetí finále NBA pro Denver. Jokič s Murrayem se zapsali do historie

Podobný výkon dvou spoluhráčů NBA nepamatuje. Nestalo se to v základní části, v play off a už vůbec ne ve finále. „Rozhodně to byl jejich nejlepší společný výkon za sedm let, co spolu hrají. Byli neuvěřitelní,“ prohlásil trenér Denveru Michael Malone.

Přitom v předchozím domácím zápase po porážce své hráče Malone kritizoval, že nepředvedli výkon hodný finále. Nyní to ale bylo něco jiného. Denver měl zápas pod kontrolou, přeskákal soupeře na doskoku 58:33, přičemž Jokič s Murrayem měli dohromady jen o dva doskoky méně než celý tým soupeře.

Nuggets si vytvořili vedení až o 21 bodů a to si v klidu hlídali. „Hlavní je, že jsme důležitý zápas zvládli a vyhráli. Po té domácí porážce pro nás bylo velmi důležité uspět, protože jsme nechtěli v sérii prohrávat,“ řekl Jokič.

Jamal Murray z Denveru zakončuje na koš Miami. Bránit se ho snaží Bam Adebayo (vlevo) a Kevin Love.

Miami nepomohlo ani 28 bodů Jimmyho Butlera a 22 bodů a 17 doskoků Bama Adebaya. „Dnes to nevyšlo. Příště musíme nastoupit s větší energií a nasazením. A to se dá zlepšit. Je to jen na nás. Věřím, že čtvrtý zápas bude vypadat jinak,“ řekl Butler.

V závěru utkání se na palubovku dostal za Miami i Udonis Haslem, který v pátek oslavil 43 narozeniny a stal se tak nejstarším hráčem, který kdy ve finále NBA nastoupil. Pokořil dosavadní rekord Kareema Abdula-Jabbara, který v roce 1989 hrál ve věku 42 let a 58 dní.